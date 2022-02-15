Abone Ol

Bilimsel araştırma: Covid-19’u yenmiş olmak Omicron varyantına karşı bağışıklık sağlamıyor

Dünyanın önde gelen hakemli dergilerinden The New England Journal of Medicine'de yayınlanan bir araştırma, Covid-19'u atlamış olmanın Omicron varyantına karşı çok büyük bir bağışıklık sağlamadığını ortaya çıkardı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 10:44 - 15 Şubat 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Bilimsel araştırma: Covid-19’u yenmiş olmak Omicron varyantına karşı bağışıklık sağlamıyor

Corona virüsü geçiren kişilerin tekrar hastalanmaya karşı bağışıklığı olduğuna dair iddialar bugün yayınlanan bir araştırma ile çürütüldü…

Dünyanın önde gelen tıp dergilerinden The New England Journal of Medicine’de yayınlanan araştırmada, Covid-19’a yakalananlarda görülen bağışıklık tepkisinin Omicron varyantına karşı etkili bir koruma oluşturmadığı ve bu kişilere Omicron varyantının bulaşabileceği kaydedildi.

Katar’da Covid-19 hastalarının verileriyle yapılan araştırmada daha önce Covid-19 geçirmiş kişilerin bağışıklığının Omicron varyantına karşı yüzde 56’lık bir koruma sağladığı ortaya çıktı.

Öte yandan Covid-19 geçiren kişilerin tekrar Alfa varyantına yakalanmasına karşı yüzde 90.2, Beta varyantına yakalanmasına karşı yüzde 85.7 ve Delta varyantına yakalanmasına karşı yüzde 92’lik bir koruma sağladığı kaydedildi.

Araştırmada, “Önceki varyantlarda olduğu gibi koruma sağlanıyor fakat bunun oranı çok düşük” denildi.

DSÖ'den Covid-19 uyarısı: Omicron varyantının hafif geçmesi yanlış söylem yaratıyor İlginizi Çekebilir DSÖ'den Covid-19 uyarısı: Omicron varyantının hafif geçmesi yanlış söylem yaratıyor Uzmanlardan Omicron varyantı uyarısı: Bu iki bölgede ağrı varsa test olun İlginizi Çekebilir Uzmanlardan Omicron varyantı uyarısı: Bu iki bölgede ağrı varsa test olun Mutant Covid-19 kayıtlara geçti: Delta ve Omicron varyantı bulaşanlara uyarı İlginizi Çekebilir Mutant Covid-19 kayıtlara geçti: Delta ve Omicron varyantı bulaşanlara uyarı