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Çekya’da Covid-19 vakaları artmaya başladı

Çekya'da corona virüsü salgını artmaya devam ediyor.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 14:16 - 09 Temmuz 2022 Güncellenme:
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Çekya’da Covid-19 vakaları artmaya başladı

Çekya’da son 24 saatte yapılan Covid-19 testlerinde 1840 kişinin sonucu pozitif çıktı, 1 kişi daha yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, pandeminin başlamasından bu yana ülkede toplam pozitif vaka sayısı 3 milyon 941 bini geçti.

Ülkede 40 bin 332 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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