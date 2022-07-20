CHP 20 madde paylaştı: Pandemi 6. dalgayla sürüyor…

CHP Covid-19 Danışma Kurulu pandeminin 6’ncı dalga ile sürdüğünü açıklayarak, yapılması gerekenleri ortaya koydu ve hükümeti önlem almaya çağırdı. Kurul, alınması gereken önlemlere ilişkin önerilerini 20 madde olarak kamuoyu ile paylaştı.

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CHP Covid-19 Danışma Kurulu pandeminin 6'ncı dalga ile sürdüğünü açıklayarak, yapılması gerekenleri ortaya koydu ve hükümeti önlem almaya çağırdı. Danışma Kurulu'nun önerileri ise şunlar:

-Covid-19 verileri günlük olarak test sayılarını da içerecek şekilde ve illere, yaş gruplarına, cinsiyete ve eşlik eden hastalıklara göre açıklanmalı;

-Şehirlerarası ve şehir içi ulaşımda toplu taşımada maske zorunluluğu getirilmeli;

-Kamuya açık kapalı alanlar iyi havalandırılmalı, bu alanlarda çalışanlar ve bulunanlar için maske takmanın önemi vurgulanmalı;

-12 yaşın altındaki çocuklar için (5-11 yaş) ivedi olarak aşı sağlanmalı, isteyen anne/babalar çocuklarına aşı yaptırabilmeli;

-Yurttaşların aşı tedirginliklerini azaltmak için etkili iletişim sağlanmalı, bu konuda bilim insanları ve meslek örgütleriyle işbirliği yapılmalı;

-Hatırlatma dozlarının ivedi olarak yapılması için aşı kampanyaları düzenlenmeli;

-Test politikası değiştirilmeli, hastalık bulgusu gösterenlerin yanı sıra risk gruplarında tarama amaçlı testler yapılmalı, bu amaçlı hızlı antijen testleri kullanıma alınmalı;

-Omicrona karşı daha etkili aşıların uygulamaya girebilmesi için girişimde bulunulmalı, bu konuda Sağlık Bakanlığı tarafından bir açıklama yapılmalı;

-Turkovac aşısının etkinliği ve etkililiğiyle ilgili bilimsel raporlar yayınlanmalı;

-Kamuda ya da özel sektörde çalışanların hasta olması halinde (PCR+) herhangi bir özlük ve/veya mali hak kaybına uğramaksızın izolasyona, temaslılarının karantinaya alınabilmesi için gerekli düzenlemeler ivedi olarak yapılmalı;

-SARS-CoV-2 virüsünün genetik yapısı daha yüksek oranda izlenerek, ülkemizdeki baskın endişe verici varyant ve dağılımı hakkında daha kapsamlı bilgiler elde edilmeli;

-Yurttaşlar bilimsel verilere dayalı olarak düzenli biçimde pandeminin gidişatı konusunda bilgilendirilmelidir.

-Gebelerde aşılamanın güvenli ve etkili olduğu bilimsel veriler ışığında toplumla paylaşılmalı, aşısız gebelerin yol açtığı anne ölümleri önlenmeli;

-Okulların açılacağı dönem salgının sorunlu olabileceği bir zaman dilimi olduğu dikkate alınarak sınıf yoğunluğunun azaltılması için şimdiden planlama yapılmalı;

-Türkiye'de uygulanan aşıların tamamı için aşı gerçek yaşam verilerine dayanan etkililik sonuçları açıklanmalı, aşılama politikası bu verilere göre düzenlenmeli;

-Sağlık kurumlarındaki hizmetin aksamaması için çalışan sağlığı ve güvenliği tedbirleri en üst düzeyde uygulanmalı ve bu bağlamda sağlık çalışanlarına yönelik semptom ve test takibi yapılmalı;

-Sonbahar dönemi için influenza aşılanması için şimdiden planlama yapılmalı ve aşı temininde bulunulmalı;

-Sağlık kurumlarında maske zorunluluğu yakından izlenmeli, hasta ve yakınlarının maske takması sağlanmalı;

-Kamuya açık alanlarda (Kamu kurumları, AVMler vb.) el antiseptiklerinin kullanımına özen gösterilmeli, kapalı alanlarda maske takmanın önemi vurgulanmalı, isteyenler için maske sağlanmalı;

-Risk grupları yakından izlenmeli, bu bağlamda huzurevleri için etkili önlemler alınmalıdır.