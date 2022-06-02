Çin’in mRNA aşısıyla ilgili ilk Omicron verileri geldi: Sinovac’tan daha etkili

Corona virüsünün en çok mutasyona uğrayan türü olan Omicron varyantına karşı Çin merkezli Walvax'ın geliştirdiği corona virüsü aşısının ilk sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Çin merkezli Walvax Biotechnology şirketinin geliştirdiği mRNA bazlı corona virüsü aşısının ilk sonuçları kamuoyu ile paylaşıldo.

ARCoV adı verilen corona virüsü aşısının Omicron varyantına karşı, Türkiye’de de kullanılan Sinovac’ın üçüncü doz aşısına karşı daha etkili olduğu ortaya çıktı.

Araştırma sonuçları hakemli bir dergide henüz yayınlanmazken Sinovac ya da Sinopharm aşılarını olan 300 kişinin dahil olduğu araştırmada, Walvax’ın aşısının etkisi araştırıldı.

Yapılan incelemeler sonucunda bu aşılardan iki doz olduktan sonra ARCoV aşısını olanların Omicron varyantına karşı elde ettiği bağışıklık üçüncü doz Sinovac olanlardan yaklaşık 4.4 kat daha fazla olarak kayıtlara geçti.

Araştırmada ARCoV aşısının mRNA teknolojisini kullanan diğer aşılara karşı test edilmediği de belirtildi.

533 MİLYONDAN FAZLA İNSANA BULAŞTI

2019’un son haftalarında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü, o günden beri 6 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olurken 533 milyondan fazla insana bulaşmıştı.

Farklı varyantlara bürünen corona virüsü, en son Omicron varyantı ile yayılma hızını artırmıştı. Bilim insanları corona virüsünün en çok mutasyona uğrayan türüne karşı bağışıklık sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

İlginizi Çekebilir Bilim insanları: Omicron varyantının iki türü endişe yaratıyor