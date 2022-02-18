Cinsel organındaki eğrilik bacağından alınan damarla düzeltildi

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ileri derecede peniste eğrilik şikayeti olan 49 yaşındaki hastaya bacaktan alınan doku nakliyle düzeltici penis estetiği ameliyatı yapıldı. Alanya’da ilk kez gerçekleştirilen operasyonun ardından hasta sağlığına kavuştu.

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Peniste eğrilik şikayeti nedeniyle Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi‘nde görevli Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı Öğretim üyesi Doç. Dr. Murat Uçar'a başvuran hastaya yapılan muayene sonrasında “Peyronie hastalığına bağlı ileri derecede penis eğriliği” teşhisi konuldu.

Operasyon için hastanın onayını alan Doç. Dr. Murat Uçar, Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Özgür Akkaya ve ekibiyle birlikte 3 saat süren müdahalenin ardından penisi normale getirdi.

Ameliyat hakkında bilgi veren Doç. Dr. Uçar,

”Hastamız bize 1 buçuk yıldır olan peniste eğrilik ve penisin üst kısmında sertlik şikayetiyle başvurdu. Yaptığımız muayene ve incelemeler sonucunda penisin geriye doğru ortalama 80 derece eğri olduğunu ve üst kısmında bir plak olduğunu tespit ettik.

İleri yaşta penis eğriliğine sebep olan, penisteki sert plaklarla kendini gösteren ve literatürdeki ismiyle Peyronie hastalığına sahip bu hastamıza onayını alarak ameliyat planladık.

Alanya'da ilk kez gerçekleştirilen bu ameliyatı bacaktan aldığımız bir damar grefti ile gerçekleştirdik. Penisteki sert olan plak kısmını çıkartıp, çıkarttığımız bölgeye bacaktan aldığımız damar greftini naklettik.

Böylelikle çok ciddi şekil bozukluğu gelişmiş olan penisi tamamen düz hale getirdik. Hastamızın bundan sonraki süreçte sağlıklı bir cinsel hayatı olabilecektir” dedi.

Hastaların muayene olmaktan korkmamaları gerektiğini belirten Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Uçar, penis eğriliği ve buna benzer görüntüsel bozuklukları uyguladıkları düzeltici estetik cerrahi yöntemlerle artık kolaylıkla tedavi edebildiklerini sözlerine ekledi. (İHA)