Corona virüse yakalanan genç felç geçirdi

Corona virüsün insan vücudunda bıraktığı etkilere her gün bir yenisi daha ekleniyor. Yakalandığı corona virüsü hafif geçiren 16 yaşındaki Alperen Gürakan, bir sabah kalktığında yürüyememeye başladı.

İlker KILIÇASLAN

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Manisa'da yaşayan öğretmen Alpaslan-Gönül Gürakan çiftinin 2 çocuğundan biri olan Alperen Gürakan aralık ayında corona virüse yakalandı. 16 yaşındaki lise öğrencisi Alperen, corona virüs hastalığına yakalandığının 9'uncu gününün sabahı yürüyemez hale geldi. Corona'yı hafif geçirmesine rağmen bir anda yere yığılan Alperen Gürakan zor günler geçirdi. Hastaneye kaldırılan gence sinir sisteminde meydana gelen, vücutta kas güçsüzlüğüne, refleks kaybına, uyuşmaya, karıncalanmaya sebep olan ve geçici felç hali yaratabilen, 100 binde 1 kişide görülen nadir bir hastalık olan Guillain Barre Sendromu teşhisi kondu.

SABAH KALKTI, YERE YIĞILDI

Yakalandığı corona virüsün ardından geçirdiği zor günleri anlatan lise öğrencisi Alperen Gürakan, son 3 ay içerisinde zor günler geçirdiğini ifade etti.

16 yaşındaki Alperen Gürakan yaşadıklarını şöyle anlattı: “1 Aralık'ta corona oldum ve bir şeyim yoktu. Sadece baş ağrısı ve öksürüğüm vardı. 9 Aralık'ta sabah yatağımdan kalktım ama yere düştüm. Benim hatamdır diye düşünüp yavaş yavaş kalkamaya çalıştım ama başaramadım. Ambulansla hastaneye gittik. Hastanede iki gün içerisinde vücudumun hiçbir yerini hareket ettiremez hale geldim. Corona'dan sonra böyle bir şey olacağını hiç düşünmüyordum. İlk başta yürüyemediğimde herhalde coronavirüsü atlatınca düzelirim dedim. Ama süreç öyle olmadı. Corona bitecek bana test yapacaklar ve ben ayağa kalkarım diyordum. Corona virüsü atlattım, test yaptılar, negatif çıktı. Ama ben o zaman ayağa kalkamadım. Hastalığı o zaman anladım”

FİZİK TEDAVİYLE AYAĞA KALKTI

Hastanede 1 ay kaldığını ve ardından fizik tedavi sürecine girdiğini dile getiren Gürakan, tekrardan yürüyemeye başlamasına çok sevindiğini belirterek açıklamasına şöyle devam etti: “Kendimi hep iyileşirim diye düşündüm ve moralimi bozmadım. Fizik tedavi ile iyileşebileceğimi söylediler.

Zamanla hem ilaçlar hem de fizik tedavi ile hareket etmeye başladım. Çaba sarf ettim ve usanmadan hareketleri yaptım. 3 ayın sonunda artık ayağa kalkabildim. İlk desteksiz yürüyüşümde çok sevindim. Spor yapan hareketli biriydim. O yüzden yürüyememek hareket edememek beni etkilemişti. Şu anda iyiyim. Yürümeye başladım. Koşmam, zıplamam eskisi gibi değil. Ama zamanla düzeleceğine inanıyorum”

“CORONA’NIN TETİKLEDİĞİNİ ÖĞRENDİK”

Oğlunun ilk 1 ay parmağını bile kıpırdatamadığını anlatan anne Gönül Gürakan, felç olduğunu duyunca çok korktuklarını ifade etti.

Anne Gönül Gürakan yaşadıklarını şöyle dile getirdi: “Bir sabah kalktık ve oğlum yere yığıldı. Ondan önce bir hafta boyunca koronaydı, rahatsızdı. Ama virüsü hafif geçiriyordu. Ben önce corona virüse bağladım. Sadece gelip geçici bir şey diye düşündüm. Ambulansı aradık, hastaneye gittik. Guillain Barre Sendromu teşhisini koydular. Tedaviye başlandı. Doktorlar bu sendromdan şüpheleniyoruz dedikleri zamana kadar hastalığı bilmiyordum. İnternetten araştırma yaptım ve hastalığı görünce yüreğime ateş düştü.

Felç olduğunu duyunca, bunun bir yıl belki de daha fazla devam edebileceğini görünce çok kötü hissettim. 100 binde 1 kişide görülen nadir bir rahatsızlıkmış. İsmini dahi duymadığımız, etrafta görmediğimiz bir rahatsızlık. Ama coronanın etkisiyle de ortaya çıkmaya başlamış. Doktorlarımız coronanın bu sendromu tetiklediğini söyledi. Ondan sonrasında bir süreç içerisine girdik, çok zordu. İlk 1 ay tamamen yatalak haldeydi, parmağını bile kıpırdatamıyordu. Bizden çok oğlum güçlüydü, iyileşeceğine inanıyordu. Çok çabaladı, sabretti ve başardı.”

“DOKTORLAR BİLE ÇOK ŞAŞIRDI”

Doktorların 3 ay içerisinde oğlunun iyileşmesine şaşırdığını dile getiren anne Gönül Gürakan, yoğun bir fizik tedavi süreci geçirdiklerini belirterek, “1 ay hastanede kaldı. Sonra hafif hafif bir hareketlenme oldu. Hastaneden taburcu olduktan sonra fizik tedavi başladı. O süreçte de sabah akşam fizik tedaviye gitti. Devamlı hareketler yaptı.

Toplamda 3 ay sonra eski sağlığına kavuştu. Doktorlar çok şaşırdı. Çünkü tekerlekli sandalye ile çıkacağını düşünüyorduk, destekli de olsa ayağa kalkmayı başarmıştı. Bana ayağa kalkması 8 ay, 1 yıl sürer demişlerdi. Ama oğlum 3 ay içinde yürümeye başladı. İnanıyorum ki oğlum eski güzel günlerine tekrar kavuşacak” dedi.