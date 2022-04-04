Corona virüsünde endişe verici gelişme… Omicron’un yeni varyantı çıktı: Omicron XE

Dünya çapında 6 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsüne karşı birçok ülke normalleşmeye başlarken, son dönemde başta İngiltere ve Tayland olmak üzere birçok ülkede Omicron XE varyantı tespit edildi.

Sozcu.com.tr

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2019’un son haftalarından beri dünyayı endişelendiren corona virüsü salgınının yeni varyantları ortaya çıkmaya devam ediyor…

İngiltere’de corona virüsünün Omicron varyantının alt türü olan Omicron XE vakalarının artmaya devam ettiği açıklandı. Uzmanlar henüz bu varyantın ne kadar bulaşıcı olduğunun bilinmediğini belirtirken bu mutasyonun Omicron’un BA.1 ve BA.2 uzantılarının bir araya gelmesinden oluştuğunu aktardı.

İngiliz Daily Star gazetesi, son dönemde bu varyantın hızla arttığını yazarken İngiliz Sağlık Güvenliği Ajansı’nın verilerine göre vaka sayılarının yüzde 9.8 oranında arttığına vurgu yapıldı.

Fakat bu vaka oranının henüz toplam vakalar arasında küçük bir bölüme denk geldiği belirtilirken, Omicron varyantının alt türleri arasında XD, XF ve XE olduğuna vurgu yapıldı. XD’nin bazı Avrupa ülkelerinde görüldüğü açıklanırken XE’nin en büyük endişe kaynağı olduğu da aktarıldı. Bilim insanları, Omicron XE varyantının orijinal Omicron (BA.1) ile mutasyona uğramış Omicron (BA.2) varyantlarının birleşiminden ortaya çıktığını da belirtti.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ DE AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan mutasyon ile ilgili olarak Birleşmiş Milletler bünyesinde görevli olan Dünya Sağlık Örgütü’nden de bir açıklama geldi.

Dünya Sağlık Örgütü, Omicron XE’nin şu ana kadar ortaya çıkan en bulaşıcı varyant olabileceğini açıklarken, “Erken sonuçlara göre bu varyant BA.2’den yüzde 10 daha hızlı çoğalabiliyor. Fakat henüz bunu doğrulamak için çalışmaları artırmak gerek” ifadesine yer verdi.

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