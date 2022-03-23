Corona virüsünde gizli Omicron varyantı uyarısı: Omicron B.A2’de iki semptoma dikkat edin

Bilim insanları son dönemde hızla yayılan ve etkisini artıran Omicron varyantının BA.2 mutasyonu ile ilgili açıklamalara devam ederken İngiliz medyası, iki semptomun hastalık ile ilgili belirleyici olduğunu vurguladı.

Sozcu.com.tr

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Dünya Sağlık Örgütü her ne kadar Omicron varyantının üst solunum yolunu etkilediğini ve Delta varyantı gibi önceki mutasyonlardaki gibi ciğerlere inmediğini açıklasa da uzmanlar Omicron varyantının “gizli” versiyonu olan Omicron B.A2’nin hızla yayıldığını aktardı.

İngiliz medyası, orijinal Covid-19’dan çok daha bulaşıcı olan Omicron varyantının alt türünün de çok hızlı bulaştığını yazdı. Genetik dizilimi dolayısıyla orijinal Omicron varyantına çok benzeyen ve tespit edilmesi daha güç olan Omicron B.A2 varyantının ise iki önemli semptomu olduğu vurgulandı.

“HASTALANDIKTAN BİRKAÇ GÜN SONRA ÇIKIYOR”

Uzmanlardan ve İngiltere’de yapılan ZOE Covid-19 araştırma grubunun sonuçlarını paylaşan İngiliz basını Omicron B.A2’nin hastalığın başında iki semptom gösterdiğini ve bunlardan birinin halsizlik olduğunu aktarırken diğerinin ise baş dönmesi olduğunu yazdı. Haberlerde, “Bu semptomlar hastalıktan bulaştıktan iki-üç gün içinde ortaya çıkabilir ve vücutta daha uzun süre kalabilir. Eğer bu semptomlar sizi birkaç gün rahatsız ediyorsa doktorunuza görünün” denildi.

Öte yandan İngiltere’de Covid-19 geçirenlerin yaşadıklarını aktardığı ZOE Covid-19 araştırma grubunda gizli Omicron olarak da bilinen Omicron B.A2’nin diğer semptomları da sıralandı. Corona geçirenlerin yüksek ateş, aşırı halsizlik, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı, kas ağrısı, kalp atış hızının hızlanması gibi semptomları kayıtlara geçirdiği belirtildi.

BA.2 varyantının genelde ciğerleri etkilemediğini aktaran uzmanlar, koku ve tat kaybının ve nefes darlığının ise bu varyantta olmadığı kaydedildi.