Corona virüsünde son durum açıklandı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre, 15 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin güncel corona virüsü verilerini açıkladı. 22 Nisan Cuma gününün verilerine göre, 149 bin 252 test yapıldı.

YENİ VAKA SAYISI 3 BİNİN ALTINDA

Güncel verilere göre, 2 bin 898 yeni vaka tespit edilirken 15 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, son bir günde 19 bin 693 kişi sağlığına kavuştu.

DÜN 17 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Bakanlığın açıkladığı 21 Nisan Perşembe gününe ait verilere göre, 3 bin 354 vaka tespit edilirken 17 kişi hayatını kaybetmişti. Dün, 153 bin 733 test yapılmış ve 18 bin 964 kişi sağlığına kavuşmuştu.