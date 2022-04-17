Corona virüsünde son durum ne? Sağlık Bakanlığı açıkladı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 17 Nisan 2022 Pazar gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 17 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 17 Nisan’a ait verilere göre, 153 bin 318 test yapıldı.

Güncel verilere göre, 3 bin 268 yeni vaka tespit edilirken 17 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan son bir günde 14 bin 952 kişi sağlığına kavuştu.

AŞILAMADA İLK SIRADA HANGİ ŞEHİR VAR?

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 16 Nisan verilerine göre, dün 162 bin 253 test yapılmıştı. Dün, 4 bin 86 vaka tespit edilirken, 19 kişi hayatını kaybetmiş ve 13 bin 561 kişi sağlığına kavuşmuştu.

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