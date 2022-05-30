Coronada güncel veriler açıklandı! Vaka ve vefat sayısı arttı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 30 Mayıs 2022 Pazartesi gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 4 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre artış yaşandı.

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Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye’nin yeni corona virüs tablosu açıklandı. 30 Mayıs’a ait verilere göre, 133 bin 352 test yapıldı.

Güncel verilere göre, 908 yeni vaka tespit edilirken 4 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan son bir günde bin 5 kişi sağlığına kavuştu.

AŞILAMADA İLK SIRADA HANGİ ŞEHİR VAR?

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 29 Mayıs verilerine göre, dün 129 bin 961 test yapılmıştı. Dün, 864 vaka tespit edilirken, 2 kişi hayatını kaybetmiş ve bin 107 kişi sağlığına kavuşmuştu.