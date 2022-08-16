Coronada haftalık vaka sayısı açıklandı! Bir eşik daha aşıldı… İşte son durum

Sağlık Bakanlığı haftalık corona virüsü tablosunu açıkladı. 1-7 Ağustos tarihleri arasında 380 kişi hayatını kaybederken vaka sayısında düşüş yaşandı. Öte yandan açıklanan son tabloyla birlikte coronada bir eşik daha aşıldı.

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Sağlık Bakanlığı tarafından 01-07 Ağustos tarihleri arasındaki Covid- 19 tablosu yayımlandı.

VEFAT SAYISI ARTIYOR

Haftalık corona virüs tablosuna göre, 232 bin 253 kişide virüs tespit edildi. 380 kişi hayatını kaybederken, 447 bin 132 kişinin de karantina ve tedavisi sona erdi.

BİR EŞİK DAHA AŞILDI

Tablodaki diğer verilere göre corona virüste toplam vaka sayısı 16 milyon 528 bin 70 oldu. Toplam vefat sayısı ise 100 bin 58’e ulaştı. Böylece coronada bir eşik daha aşılmış oldu.

GEÇEN HAFTA VAKA SAYISI KAÇTI?

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan haftalık Covid-19 tablosuna göre, 25 Temmuz- 01 Ağustos tarihleri arasında 406 bin 322 kişi corona virüse yakalanmıştı. Corona virüsten dolayı 337 kişi de hayatını kaybetmişti.

İLLERE GÖRE AŞILANMA ORANLARI

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Bartın oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.