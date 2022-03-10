Coronada son durum ne? 10 Mart 2022 vaka ve vefat sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 10 Mart 2022 Perşembe gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 140 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 10 Mart verilerine göre, 358 bin 846 test yapıldı.

Son 24 saatte, 29 bin 492 yeni vaka tespit edildi. Bugün 62 bin 245 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle 140 kişi hayatını kaybetti.

AŞILAMADA İLK SIRADA HANGİ ŞEHİR VAR?

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 9 Mart verilerine göre, dün 366 bin 536 test yapılmıştı. Dün, 33 bin 243 vaka tespit edilirken, 143 kişi hayatını kaybetmiş ve 68 bin 822 kişi sağlığına kavuşmuştu.

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