Coronada son durum ne? Sağlık Bakanlığı güncel verileri açıkladı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 27 Mart 2022 Pazar gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 64 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 27 Mart Pazar gününe ait verilere göre, 251 bin 242 test yapıldı.

TEST VE VAKA SAYISI DÜŞTÜ

Güncel verilere göre, 11 bin 194 yeni vaka tespit edilirken 64 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan son bir günde 15 bin 402 kişi sağlığına kavuştu.

AŞILAMADA İLK SIRADA HANGİ ŞEHİR VAR?

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 26 Mart verilerine göre, dün 267 bin 848 test yapılmıştı. Dün, 13 bin 849 vaka tespit edilirken, 70 kişi hayatını kaybetmiş ve 17 bin 673 kişi sağlığına kavuşmuştu.

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