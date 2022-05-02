Coronadan son durum ne? Sağlık Bakanlığı güncel verileri paylaştı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 2 Mayıs 2022 Pazartesi gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 8 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 2 Mayıs’a ait verilere göre, 97 bin 783 test yapıldı.

Güncel verilere göre, bin 344 yeni vaka tespit edilirken 8 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan son bir günde 1 bin 402 kişi sağlığına kavuştu.

AŞILAMADA İLK SIRADA HANGİ ŞEHİR VAR?

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 1 Mayıs verilerine göre, dün 108 bin 802 test yapılmıştı. Dün, bin 480 vaka tespit edilirken, 12 kişi hayatını kaybetmiş ve 2 bin 113 kişi sağlığına kavuşmuştu.

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