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Coronaya yakalanan lise öğrencisi hayatını kaybetti

Yalova’da 18 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Doğa Ayşe Gülmez, yeni tip corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

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Coronaya yakalanan lise öğrencisi hayatını kaybetti

Yalova Esvet Sabri Aytaşman Özel Eğitim Meslek Okulu 12.sınıf öğrencisi Doğa Ayşe Gülmez, Kovid-19 nedeniyle bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Durumu ağırlaşan Gülmez, 18 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Gazeteci Gökhan Gülmez'in kızı olan Gülmez’in cenazesi bugün öğle namazı sonrasında Merkez Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığında defnedilecek. (İHA)
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