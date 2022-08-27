Covid, 6 yaşındaki çocuğu ölümün eşiğine getirdi

Avustralya'da yaşayan 6 yaşındaki Mikayla Sullivan'ın Covid-19'a nadiren görülen bir tepki verdiği, beyninin ve omuriliğinin şişmesi nedeniyle felç geçirdiği, yürüyüp konuşamadığı bildirildi.

Sozcu.com.tr

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Dünyada yaklaşık 6,5 milyon kişinin ölümüne yol açan Covid-19, Avustralya'da 6 yaşındaki bir çocuğu ölümün eşiğine getirdi.

Brisbane kentinde yaşayan 6 yaşındaki Mikayla Sullivan, geçen ay Covid'e yakalandıktan sonra durumunun hızla kötüleşmesi sonucu hastaneye kaldırıldı. Küçük kızın Covid'e nadiren görülen bir tepki verdiği, beyninin ve omuriliğinin şişmesi nedeniyle felç geçirdiği, yürüyüp konuşamadığı bildirildi.

Durumu giderek kötüye giden çocuğun böbrekleri de iflas etti. Motor yetenekleri büyük zarar gören küçük kız, bir aydan uzun süre hastanenin yoğun bakımında yaşam savaşı verdi.

DOKTORLAR ŞAŞIRDI

Annesi Tiffany Sullivan, Mikayla’nın karın ağrısıyla başlayan sağlık sorunlarının aniden kötüleştiğini anlattı. İlk başta doktorların mide ağrısı teşhisi koyup kızını taburcu ettiklerini belirten anne, ancak küçük kızın konuşamamaya başlaması üzerine yapılan taramalarda beyninde ve omuriliğinde anormal bir büyüme görüldüğünü ifade etti.

Doktorlar da, böyle bir duruma daha önce Covid vakalarında rastlamadıklarını kaydetti.

Durumu son günlerde iyiye giden küçük kız, bu hafta hastaneden taburcu edildi. Mikayla yürümeye başlasa da Covid nedeniyle konuşma ve motor becerilerinin ciddi hasar gördüğü bildirildi.

Küçük kızın ailesi, çocuğun sağlığına tam olarak kavuşması için internete bağış kampanyası başlattı.