“Destekleyici aşı olanlarda Omicron gripten daha kısa sürüyor”

Dünya çapında 6 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü salgınında aşının önemini gösteren bir araştırmanın sonuçları yayınlandı İngiltere’de King’s College London’dan bilim insanları tarafından yürütülen araştırma, destekleyici aşının Covid-19’daki semptomatik dönemi önemli oranda azalttığını ve hastalık süresinin gripten de kısa sürmesini sağladığını ortaya koydu.

Sozcu.com.tr

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İngiltere'de yapılan yeni bir araştırma, Covid-19'un Omicron varyantında görülen belirtilerin, destekleyici aşı yaptıran kişilerde gripten kısa sürdüğünü ortaya koydu.

King's College London'dan bilim insanları, hastalığı atlatmış ve Corona virüsü aşısı yaptırmış 62 bin kişiyi inceledi. Üç aşı yaptıran kişilerde Omicron belirtilerinin ortalama 4,4 gün sürdüğü görülürken, hastalık belirtilerinin grip vakalarında 7 ila 10 gün sürdüğüne dikkat çekildi.

Ayrıca destekleyici aşıyı olan kişiler arasında Omicron belirtilerinin Delta varyantına kıyasla 3,3 gün daha kısa görüldüğü de belirlendi.

DELTA’DA BELİRTİLER DAHA UZUN SÜRÜYOR

Öte yandan sadece iki Covid aşısı olan kişilerde belirti görülme süresinin Omicron'da ortalama 8,3 gün, Delta varyantındaysa 9,6 gün olduğu ifade edildi. Destekleyici aşının Covid-19'daki semptomatik dönemi önemli oranda azalttığını ortaya koyan araştırmanın yürütücülerinden Profesör Ana Valdes, “Semptomların süresi ve ciddiyeti kişiden kişiye değişse de aşı olan kişilerde sürenin daha düşük olduğunu gördük” dedi.

Araştırmada ayrıca Omicron varyantında hastaneye yatış oranının Delta'ya göre yüzde 25 daha düşük olduğu, İngiltere’deki Omicron hastalarının 50'de birinin hastanede tedavi gördüğü bildirildi. Omicron'un İngiltere'de vaka sayılarını hızla arttırdığı dönemde, Omicron'a yakalanan kişilerin bir hafta içinde iyileşme olasılığının da Delta hastalarından 2,5 kat yüksek olduğu kaydedildi.

Covid'in temel belirtileri olan ateş, koku kaybı ve öksürüğün Omicron'da Delta'ya kıyasla çok daha az görüldüğü tespit edildi. Baş dönmesi, baş ağrısı ve beyin bulanıklığı gibi semptomlara da Omicron'da daha az rastlandı.

İngiltere'de bu hafta Covid-19 semptomlarına 9 yeni belirtinin daha eklendiği açıklanmıştı. Uzmanlar, Omicron'la ilgili rahatlatıcı verilere rağmen semptomları fark eden kişilerin en az 5 gün süreyle karantinada kalması gerektiğini vurguluyor.