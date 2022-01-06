Devlet Bahçeli Turkovac aşısı oldu
MHP lideri Bahçeli, sosyal medya hesabından Turkovac aşısı olduğunu duyurdu. Bahçeli aşı olduğu ana dair fotoğrafı da paylaştı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Twitter hesabından yayınladığı mesajında, “Yerli ve milli üretimimiz Turkovac aşımı oldum. Sağlık Bakanlığımızın uyarılarını dikkate alarak, salgından en yakın zamanda kurtulacağımız ümidiyle tüm halkımızı Turkovac aşımızı olmaya davet ediyorum.” ifadelerini kullandı.
Bahçeli mesajına aşı olduğu anlara ilişkin fotoğrafları da ekledi.