Dikkat çeken iddia… Covid-19, ABD’deki bir laboratuvardan mı sızdı?

Son 2 yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan ve ilk kez Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 virüsüyle ilgili şok edici bir iddia ortaya atıldı.

Sozcu.com.tr

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Corona virüsü salgınının kökenine ilişkin iki yıllık bir soruşturma yürüten ünlü ABD’li ekonomist Jeffrey Sachs, virüsün “ABD laboratuvar biyoteknolojisinin” sonucu olduğuna “oldukça ikna olduğunu” söyledi.

Daily Mail’in haberine göre, geçen ay küresel bir konferansta yaptığı iddia için, Profesör Sachs, “Araştırılması gerektiğine dair yeterli kanıt var ve araştırılmıyor, ne ABD’de ne de hiçbir yerde. Bence gerçek olduğu için, ABD’li yetkililer, ‘halının altına’ çok fazla bakmak istemiyorlar” dedi.

ÇİN, VİRÜSÜN KÖKENLERİNİ ÖRTBAS ETMEKLE SUÇLANDI

Covid-19 virüsü ilk olarak, tehlikeli virüslerle çalışan Wuhan Viroloji Enstitüsü’nden (WIV) yaklaşık sekiz mil uzaklıktaki bir pazardan yayılmaya başladı.

Sonrasında bilim insanlarının önemli veritabanlarını sildiği ve pandeminin sıfır noktasından sadece kilometrelerce uzaktaki bir laboratuvara yönelik bağımsız soruşturmaları engellediği bulundu.

Time dergisinin dünyadaki en etkili 100 kişisinden biri olarak iki kez seçilen Profesör Sachs, daha önce yaptığı açıklamalarda pandeminin Çinli ve Amerikalı bilim insanları arasında yapılan deneylerin sonucu olduğuna inandığını söylemişti.

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