Dikkat tatil dönüşü vaka sayıları artabilir

Covid-19 vakalarının son iki haftadır yurdumuzda da artış trendine girdiğini belirten Prof. Dr. Topkaya ‘Tatil sezonu nedeniyle risk artıyor. Bu noktada pandeminin devam ettiği ve Covid’in hâlâ ölümle sonuçlanan sorunlara neden olabildiği unutulmamalı’ dedi…

Nazan DOĞANER HALICI

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Dünyanın birçok ülkesinde Omicron'un BA.4 ve BA.5 alt varyantları hızla yayılıyor. Sağlık Bakanlığı verileri ülkemizdeki Covid-19 vakalarının da Haziran başından bu yana yaklaşık 7 kat arttığını gösteriyor. ‘Bununla birlikte artık tüm hastalara ve temaslılarına test yapılmadığı için aslında gerçek pozitiflerin bunun çok daha üzerinde olduğunu öngörmek mümkün' diyen Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Aynur Eren Topkaya, bayramda ve tatil sezonunda dikkat edilmesi gereken noktalara değindi…

Maske takmamak riski artırıyor

Güncel durumda hastaneler dışında, uçak, otobüs, tren gibi tüm toplu taşıma araçları ve tüm kalabalık ortamlarda maske kullanımı zorunluluğu bulunmuyor. Dolayısıyla Covid-19 vaka sayılarının çok daha hızlı artma riski var. Bazı hızlı test sonuçlarının kayda geçmediğini biliyoruz. Ayrıca, belirtileri olmayan kişilere de artık test yapılmıyor. Bu noktada pandeminin devam ettiğini ve Covid-19'un hâlâ tehlike arz ettiğini aklımızdan çıkarmamalıyız.

Daha kolay bulaşıp akciğerleri tehdit ediyor

Özellikle tatil sezonu dolayısıyla ülkemizin ve dünyanın farklı noktalarından gelenler tatil bölgelerinde bir arada ve çok ciddi yoğunluk var. Bayram tatili dönüşünde bu kişiler virüsü geldikleri bölgelerde de yayacaklar. Dolayısıyla bu noktada bazı önlemlerin alınması gerekir. Özellikle de risk grubu olarak tanımladığımız bağışıklık sistemi zayıf, yaşlı ve akciğer, kalp gibi kronik hastalıkları bulunan kişiler için tehlike katlanarak artıyor. Bunun yanında virüs de sürekli değişime uğruyor. BA.4 ve BA.5 olarak tanımlanan varyantların daha kolay bulaşabildiğini ve akciğerleri çok ciddi etkilediğini biliyoruz.

Hatırlatma dozları hayati öneme sahip

Covid-19 ile mücadelede aşı elimizdeki çok büyük güç. Ancak ne yazık ki ülkemiz genelinde milyonlarca kişinin hâlâ hatırlatma dozlarını yaptırmadığını biliyoruz. Aşıların yarattığı bağışıklığın uzun süreli kalıcı olmadığı ve son aşıların üzerinden oldukça uzun zaman geçmesi nedeniyle toplumda virüsü almaya hazır insan sayısı da çok fazla. Bu nedenle vaka sayıları giderek artış eğiliminde. Dolayısıyla bu durum da bayram dönüşünde vaka sayılarının artmasına neden olabilir.

Sarılmadan sevginizi gösterin

Maalesef aşısız ya da en son aşı dozunun üzerinden 6 aydan fazla zaman geçmiş olan kişilerde son varyant virüsler nedeniyle hastalık son derece ağır seyredebiliyor. Hatta ileri yaş ve altta yatan hastalığı olan kişileri ne yazık ki kaybedebiliyoruz. Bu nedenle zor da olsa bu bayram özellikle büyüklerimize sarılmamak ve ellerini öpmemek onların sağlıkları açısından gerekli bir önlem olacaktır. Özellikle bugünlerde topluca kalabalık ziyaretlerin önüne geçilmeli. Hatta mümkünse bayram ziyaretinde açık ortamlarda bulunmaya çalışın. Ve bulunduğunuz alanlarda da sosyal mesafe kurallarına uyum sağlayın.

Toplu taşıma araçlarında maske kullanın

Maske özellikle kalabalık ve kapalı alanlarda takılmalı. Toplu taşıma araçlarına mümkün olduğunca binmemeye çalışın. Eğer bu araçları kullanacaksanız mutlaka maske takın.

Açık havada bile olsanız sosyal mesafenizi koruyun

Açık havada ve daha kalabalık olmayan yerlerde mesafeye dikkat ederek hareket edilmeli. Pandeminin çok hızlı seyrettiği dönemlerdeki gibi maske-mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmeli.

Hijyen kurallarını unutmayın

Maske, mesafe ve hijyen korunmanın temel unsurlarını oluşturuyor. Tatil ve bayram döneminde de bulunduğunuz her ortamda mutlaka sık sık ellerinizi yıkamaya ya da dezenfektanla temizlemeye dikkat edin.

Kendinizi iyi hissetmiyorsanız kalabalık ortamlara girmeyin

Baş ağrısı, kırgınlık ateş gibi şikayetleri olanlar hem kendilerini hem de sevdikleri ve çevrelerindeki kişileri korumak için kalabalık ortamlara girmemeleri gerekir. Bu sorumluluğu göstermek yayılımı azaltır.