Doğal alanda yaşayan insanların beyninde yüzde 60 oranında daha az küçülme oluyor

Yapılan bilimsel araştırmalara göre doğal alanda yaşayan insanların beyninde yüzde 60 oranında daha az küçülme oluyor.

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Antalya Kent Konseyi Emekliler Meclisi ve ‘Aynı Hedefe Yürüyenler' koordinasyonunda, Büyükşehir Belediyesi ve Akdeniz Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen “Yerinde Yaşlanma” Bahar Çalıştayı'nda yapılan ‘Yaşlılıkta Kinetik Beyin Egzersizleri' konferansı yoğun ilgi gördü.

YAŞLILIĞI GECİKTİRMENİN EN UCUZ YOLU: EGZERSİZ

Öğretim Görevlisi Vedat Çetinkaya yaptığı sunumda, yaşlılığı geciktirmeye yönelik insan için en düşük maliyetli girişimin ‘egzersiz' olduğunu vurguladı.

30'lu yaşlardan itibaren insanın kas kitlesinin her yıl yüzde birini kaybettiğini belirten Çetinkaya, şunları söyledi:

– Bunu geciktirmek mümkün. Hareket ve dengeli beslenmek bu işin püf noktası. Bu 2 kavramı hayatımıza uyarlarsak kaslarımız ve kemiklerimiz güçlenir, kan şekerimiz düzene girer, ruhsal yönden iyi bir yaşam süreriz, stresten arınırız ve yaşlanmayı geciktiririz. Egzersiz, dengemizi güçlendirir. Televizyonun hayatımıza girmesiyle maalesef daha hareketsiz bir yaşam tarzına geçtik.

– Obezite, dünyada sorun olmaya başladı. Araştırmalara göre doğal alanda yaşayan insanların beyninde yüzde 60 oranında daha az küçülme oluyor. Bir örgü örme eylemi bile zihinsel egzersizdir. Günlük hayatımızda sağ elimizle yaptığımız eylemleri sol elimizle ya da tam tersini yapmak da beynimizin iki tarafını çalıştırır ve hem beynimize hem bedenimize büyük katkısı olur.