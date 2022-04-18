Doğru beslenme ömrü uzatıyor… İşte uzun yaşamanın sırları…

Kötü beslenmenin, tütün kullanımı da dahil olmak üzere diğer tüm sağlık risklerinden daha fazla ölüme yol açtığı ortaya çıktı. Amerikalı bilim insanları, doğru beslenerek nasıl daha uzun yaşayabileceğinize dair adımları paylaştı.

Sozcu.com.tr

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New York Şehir Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, daha sağlıklı beslenmenin orta yaşlı yetişkinlerde ömrü altı ila yedi yıl uzatabileceğini ve genç yetişkinlerde ömrü yaklaşık on yıl uzatabileceğini buldu.

The Lancet'te yayınlanan çalışma, diyabet, kalp hastalığı ve yüksek kolesterol riskinizi azaltmak için geç saatte kahvaltının ve ilave şekerlerden uzak durmanın önemli olduğunu söylüyor.

Uygun diyetin ömrü uzatabileceğini söyleyen bilim insanları, on yıldan fazla süre 40 yaş üstü 34.000’den fazla Amerikalıyı izledi. Katılımcılar yemek yeme zamanlarını kaydettiler ve bilim insanları bunları çalışma boyunca ölüm oranlarıyla eşleştirdi.

KAHVALTI SAATİ ÇOK ŞEYİ DEĞİŞTİREBİLİR

Kahvaltının zaten günün en önemli öğünü olduğu söyleniyor, ancak uzmanlar artık şafakta yemek yemenin daha uzun yaşamanıza yardımcı olabileceğine inanıyor.

Kahvaltı öğününüzü sabah 7’de tüketmek yaşam beklentinizi artırabilir. Ancak araştırmalara göre sabah 10’a kadar beklemek sizi erken bir ölümle tanıştırabilir.

Journal of Nutrition’da yayınlanan sonuçlar, sabah 6 ile 7 arasında kahvaltı yapanların, kalp hastalığı veya kanser gibi önemli hastalıklardan erken ölme olasılığının, düzenli olarak sabah 8’de kahvaltı yapanlara göre yüzde altı ve yüzde 12 daha az risk altında olduğunu gösterdi.

Araştırmacılar ayrıca, daha geç saatte kahvaltı yapanların vücudunun yavaş yavaş daha az insülin ürettiğini ve kan şekerini yükselttiğini, bunun da diyabet, obezite ve kalp hastalığına yol açtığını kaydetti.

Ayrıca kahvaltıda kaçınılması gereken besinleri de şöyle sıraladılar: Yüksek şekerli yoğurtlar, yüksek şekerli granola, ultra işlenmiş dondurulmuş yemekler, kahvaltı barları, pişmiş ürünler.

Ölüm riskini düşüren faktörler arasında düşük sodyum, tam tahıllar, meyve, sebze, fındık ve tohumlar ve Omega-3 yağları içeren diyetler kabul edildi.

KAN ŞEKERİ SEVİYESİ DENGELENMELİ

Araştırma hakkında konuşan Diyetisyen Sarah Elder, “Vücut, gece boyunca büyüme ve onarım için çok sayıda enerji deposu kullanır. Dengeli bir kahvaltı etmek, gece boyunca kullanılan protein ve kalsiyumun yanı sıra enerjimizi artırmaya yardımcı olur.”

“Bu nedenle kahvaltı, önceki akşam gerçekleşen tüm faaliyetlerin ardından vücudun iyileşmesinin bir parçasıdır. Günün doğru saatinde doğru türde kahvaltı yapmak, hormonları ve kan şekeri seviyelerini dengelemeye yardımcı olarak gün boyunca yeterli enerjiyi sağlamamıza yardımcı olur” açıklamasında bulundu.

Bu önerileri uygulamadan önce mutlaka doktorunuza danışmanızı tavsiye ederiz.



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