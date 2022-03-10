Doktor krizi büyüyor: Türkiye’de 9 bin TL, Almanya’da 10 bin Euro

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’de bir doktora ayda 9 bin TL ile 25 bin TL ödendiğini belirterek, "Gerekirse yurt dışından getiririz" dedi ama ortalama bir Türk doktor, Avrupalı meslektaşının 10’da birini kazanıyor.

Ali GÜLEN

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Türkiye’de yurt dışına giderek yeni bir hayat kurmaya çalışan doktorların sayısı artarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, “Varsın gitsinler” sözleri büyük tartışma yarattı. Almanya, kapılarını Türk doktorlara açmak için, “Diploma denkliği şartını” kaldırırken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de doktorların ayda 8-9 bin TL, en yüksek kazanana da 25 bin TL aylık aldığını belirterek, bunun yeterli olduğunu, gerekirse yurt dışından doktor getirileceğini söyledi.

Batı ülkeleri, yetişmiş elemanlarına en büyük desteği sağlıyor. Bunların başında da doktorlar geliyor.

ÜLKE ÜLKE DOKTOR ÜCRETLERİ

Türk doktorları ülkesine isteyen Almanya'da stajyer bir doktorun aylık maaşı 4700 ile 6300 Euro (yaklaşık 102.375 TL) arasında değişiyor. Klinikte görev yapan uzman doktor 6200 ile 8100 Euro, başhekim ya da idari görevli doktor ise ayda 7.700 ile 10.600 Euro (172.250 TL) arasında kazanıyor.

Yıllık kazançlara bakıldığında ülke ülke, artık kıdemini almış ortalama bir doktorun yıllık kazancı, Alman Doktorlar Dergisi'nin yaptığı listeye göre doktorların kazandığı yıllık brüt gelir şu şekilde oldu:

AVUSTRALYA: 135.000 Euro

DANİMARKA: 155.000 Euro

ALMANYA: 79.500 Euro

FRANSA: 70.900 Euro

İNGİLTERE: 100.200 Euro

HOLLANDA: 105.400 Euro

İSVİÇRE: 190.200 Euro

ABD: 185.00 Euro

Başhekim ya da yönetici pozisyonunda bu rakamlar ortalama ikiye katlanıyor. Asistan ya da işe yeni başlamış doktorların en az yıllık geliri ise 50.000 Euro civarında.

İsviçre ve Danimarka'da işe yeni başlayan veya henüz asistan olan doktorlar yaklaşık 70.000 Euro kazanıyor. Bu durumdaki bir Türk doktorun, Almanya ya da İsviçre'deki işini bırakıp Türkiye'ye gitmesi pek mümkün görünmüyor.

MUAYENEHANESİ OLAN DOKTORLAR MİLYONLAR KAZANIYOR

Özel muayenehanesi olan doktorlar ise çok daha fazla kazanıyor. Almanya'da bunun bir üst sınırı yok ama ortalama gelirleri, kliniklerde çalışanlara göre çok fazla.

Bir radyoloji uzmanı yılda ortalama 2.350.000 Euro ciro yapıyor. Göz doktoru 728.000 Euro, cilt doktoru 543.000 Euro, ortopedi 669.000 Euro, üroloji 564.000 Euro, cerrah 611.000 Euro, iç hastalıkları uzmanı 583.000, kulak-burun-boğaz 466.000, kadın doktoru 415.000 Euro, pratisyen yani uzman olmayan doktor 405.000 Euro, çocuk doktoru 427.000, nöroloji/pskiyatr 324.000 Euro kazanıyor.