DSÖ: Omicron’dan sonra yeni varyantlar görülebilir

Covid-19’un Omicron varyantı geçen hafta dünyada vaka sayısının yüzde 20 artmasına yol açarken DSÖ, Omicron’un muhtemelen pandeminin son varyantı olmadığı uyarısında bulundu.

Sozcu.com.tr

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Dr. Tedros Ghebreyesus, Covid-19 pandemisinin sona ermekten uzak olduğunu ve muhtemelen yeni varyantların ortaya çıkacağını söyledi.

DSÖ'nün genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Ghebreyesus, Covid'in Omicron varyantının daha hafif olduğu algısına karşı uyarılarda bulundu.

Geçen hafta dünya genelinde 18 milyon yeni vaka görüldüğünü belirten Ghebreyesus, ”Pandemi sona ermekten çok uzak ve Omicron'un küresel çaptaki inanılmaz yayılması sonucu muhtemelen yeni varyantlar ortaya çıkacak. Bu nedenle takip ve değerlendirme çok önemli” dedi.

Omicron'un daha hafif belirtiler yaratmasına rağmen ölümlere yol açtığına dikkat çeken Ghebreyesus, ”Özellikle birçok ülkede aşılama oranlarının düşük olması kaygı verici. Çünkü aşı olmamış kişilerin hastalığı ağır geçirme ya da yaşamını kaybetme riski çok daha fazla” diye konuştu.

DSÖ'nün Covid-19 teknik heyetine liderlik eden Maria Van Kerkhove de, “Birçok kişinin Omicron'un son varyant olduğunu ve her şeyin sona ereceğini söylediğini duyuyoruz. Ancak durum bu değil ve virüs dünya genelinde büyük hızla yayılıyor” dedi.

‘YENİ BİR KRİZ YAŞAYABİLİRİZ’

Covid önlemlerini azaltmanın zamanı gelmediğini kaydeden Van Kerkhove, hükümetlere önlemleri sıkı tutma çağrısı yaparak “Bunu şimdi yapmazsak yeni bir kriz yaşarız” ifadelerini kullandı.

ABD'nin pandemiyle ilgili en üst düzey yetkilisi olan Beyaz Saray sağlık danışmanı Dr. Anthony Fauci de, önceki gün Dünya Ekonomik Forumu toplantısında, Omicron'un pandeminin son aşaması olduğu yönünde bir tahminde bulunulamayacağını söylemişti.

DSÖ, yayılma hızı yüksek Omicron varyantının etkisiyle dünya genelinde yeni vaka sayısının geçen hafta yüzde 20 arttığını duyurmuştu.

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