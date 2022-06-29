Eczacılar isyanda: Tükendik, eczanelerimizi kapatabiliriz, iflaslar an meselesi

Son dönemde ilaç temininde ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Özellikle diyabet, tansiyon, kalp hastalıkları gibi kronik hastalıklara ait ilaçlara erişimde güçlük çekiliyor. Türk Eczacıları Birliği ve eczacı odaları tarafından yayımlanan deklarasyonda, eczacıların ekonomik olarak çok zorlandıkları ve ilaç eksikliğinin sorumlusunun kendileri olmadıkları vurguladı. "Tükendik... Eczanelerimizi kapatabiliriz... İflaslar an meselesi..." diyen eczacılar, yaşadıklarına isyan ederek, "Meslek onurumuzu korumak için gerekirse eczane kapatma da dahil olmak üzere kademeli eylem planımız acilen hayata geçirilecektir" ifadelerini kullandı.

Sibel GÜLERSÖYLER

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Türk Eczacıları Birliği ve 54 bölge eczacı odasının başkanları ve yöneticileri 43. Dönem I. Bölgelerarası Toplantısı için 23-25 Haziran tarihlerinde Konya'da bir araya geldi ve sektörün sorunlarına yönelik ortak bir deklarasyon yayınladı.

Eczacılık mesleğinin, benzeri daha önce hiç yaşanmamış bir ekonomik tehdit altında olduğu vurgulanan açıklamada, “Bu tehdidin ana sebebi, 2009 yılından bu yana eczacılarla ilgili olan bölümü bir türlü değiştirilmeyen ilaç fiyat kararnamesidir. 13 yıldır değiştirilmeyen ilaç fiyat kararnamesinin yarattığı koşullara bir de ekonomik krizin eklenmesi eczacıları tamamen tüketmiştir.

Eczacılar; kira, elektrik, doğalgaz, personel gideri gibi rutin ödemeleri dahi yapamayacak noktaya gelmiş, ecza depolarına ödemeleri birikmiş ve bir kredi borcunu başka bir kredi borcuyla ödedikleri bir borç sarmalına girmişlerdir. En temel işletme giderlerini dahi karşılayamaz duruma gelen eczacıların bu borç sarmalından çıkması mümkün görünmemektedir. İki eczaneden birinin kapanma tehlikesi yaşadığı bu ortamda, eczane iflaslarının başlaması an meselesidir” denildi.

HASTALARIMIZIN YAŞADIKLARI MAĞDURİYETİN SORUMLUSU BİZLER DEĞİLİZ

44 bini aşkın eczacının sorunlarının görmezden gelindiği kaydedilen açıklamada, sağlık çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili geçtiğimiz haftalarda TBMM'den geçen son yasal düzenlemede kamu eczacılarının hak ettikleri şekilde yer almamasına da dikkat çekildi, hak kaybının kabul edilemeyeceği kaydedildi. Hastaların ilaca erişimde zorlandıkları belirtilen metinde şu ifadelere yer verildi:

“Son dönemde özellikle diyabet, tansiyon, kalp hastalıkları gibi kronik hastalıklara ait ilaçlara erişimde güçlük yaşanmaktadır. Hastalarımızın yaşadıkları bu mağduriyetin sorumlusu eczacılar değildir. Yaşanan bu soruna kalıcı ve gerçekçi bir çözüm bulunmazsa, vatandaşlarımızın ilaca erişimi her geçen gün daha da zorlaşacaktır. Bu durum ciddi sağlık sorunları yaratacaktır. Bununla birlikte, başta onkoloji ilaçları olmak üzere çok sayıda yeni nesil ilaç, Türkiye'ye gelmemektedir. Hastalarımız daha etkin ve yenilikçi tedavi yöntemlerinden mahrum kalmaktadır. Hastalarımıza fiyat farkı çıkarmayan ilaç neredeyse kalmamıştır. Bazı ilaçlarda, Sosyal Güvenlik Kurumunun karşıladığı tutarın daha fazlasını hastalarımız cebinden ödemek zorunda kalmaktadır. Mevcut ekonomik koşullar düşünüldüğünde, hastalar açısından sürdürülemez olan bu durum, eczacılar açısından da mağduriyet yaratmaktadır”

GEREKİRSE ECZANELERİMİZİ KAPATIRIZ

Önceliklerinin mesleki sürdürülebilirliği sağlamak olduğu kaydedilen açıklama, “Eczacılar olarak birlikte eylemsel tavır gösterme kararımız; mesleğe başlarken ettiğimiz yeminin gereğidir. Bu yeminin gereği olarak harekete geçmekten başka çaremiz kalmamıştır. Meslek onurumuzu korumak için gerekirse eczane kapatma da dahil olmak üzere kademeli eylem planımız acilen hayata geçirilecektir. Bu çerçevede, anayasal demokratik haklarımızı kullanacağımız yönündeki güçlü irademizi kamuoyunun bilgisine sunarız” sözleri ile son buldu.

DEKLARASYONA İMZA ATAN ODALAR

1. Bölge İstanbul Eczacı Odası

2. Bölge Ankara Eczacı Odası

3. Bölge İzmir Eczacı Odası

4. Bölge Adana Eczacı Odası

5. Bölge Konya Eczacı Odası

6. Bölge Samsun Eczacı Odası

7. Bölge Bursa Eczacı Odası

8. Bölge Gaziantep Eczacı Odası

9. Bölge Eskişehir Eczacı Odası

10. Bölge Antalya Eczacı Odası

11. Bölge Diyarbakır Eczacı Odası

12. Bölge Kayseri Eczacı Odası

13. Bölge Erzurum Eczacı Odası

14. Bölge Kahramanmaraş Eczacı Odası

15. Bölge Isparta Eczacı Odası

16. Bölge Denizli Eczacı Odası

17. Bölge Zonguldak Eczacı Odası

18. Bölge Trabzon Eczacı Odası

19. Bölge Tekirdağ Eczacı Odası

20. Bölge Sakarya Eczacı Odası

21. Bölge Aydın Eczacı Odası

22. Bölge Malatya Eczacı Odası

23. Bölge Elazığ Eczacı Odası

24. Bölge Ordu Eczacı Odası

25. Bölge Mersin Eczacı Odası

26. Bölge Kastamonu Eczacı Odası

27. Bölge Şanlıurfa Eczacı Odası

28. Bölge Hatay Eczacı Odası

29. Bölge Manisa Eczacı Odası

30. Bölge Balıkesir Eczacı Odası

31. Bölge Kocaeli Eczacı Odası

32. Bölge Muğla Eczacı Odası

33. Bölge Afyon Eczacı Odası

34. Bölge Aksaray Eczacı Odası

35. Bölge Kütahya Eczacı Odası

36. Bölge Çanakkale Eczacı Odası

37. Bölge Sivas Eczacı Odası

38. Bölge Van Eczacı Odası

39. Bölge Edirne Eczacı Odası

40. Bölge Kırklareli Eczacı Odası

41. Bölge Tokat Eczacı Odası

42. Bölge Giresun Eczacı Odası

43. Bölge Mardin Eczacı Odası

44. Bölge Batman Eczacı Odası

45. Bölge Çorum Eczacı Odası

46. Bölge Uşak Eczacı Odası

47. Bölge Amasya Eczacı Odası

48. Bölge Osmaniye Eczacı Odası

49. Bölge Yozgat Eczacı Odası

50. Bölge Karaman Eczacı Odası

51. Bölge Adıyaman Eczacı Odası

52. Bölge Nevşehir Eczacı Odası

53. Bölge Niğde Eczacı Odası

54. Bölge Burdur Eczacı Odası

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