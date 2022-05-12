Eczacılardan Bakan Koca’ya tepki: Artık bıçak kemiğe dayandı

İstanbul Eczacı Odası 14 Mayıs Eczacılık Günü öncesi 6 maddeden oluşan bir reçete paylaştı. Söz konusu reçetede, halkın ilaca erişiminde devasa sorunlar yaratan İlaç Fiyat Kararnamesi’nin eczaneleri iflasa sürüklediğine dikkat çekildi.

Sibel GÜLERSÖYLER

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İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi karşısındaki Efeoğlu Eczanesi'nin önünde yapılan basın açıklamasına çok sayıda sağlık çalışanı katıldı. Açıklamada, 6 maddeden oluşan bir reçete paylaşıldı, alınması gereken acil önlemler sıralandı.

Söz konusu reçetede, bulunamayan ilaçlar sorununun devam ettiğine, halkın ilaca erişiminde devasa sorunlar yaratan İlaç Fiyat Kararnamesi'nin eczaneleri iflasa sürüklediğine, halkın sağlığının, ilacının, dermanının güvencesi olan, 100 bine yakın çalışanı ile her gün 1.5 milyon civarında insana hizmet veren 27 bin eczanenin bugünkü ekonomik koşullarda yaşamasının mümkün olmadığına dikkat çekildi. Açıklamayı İstanbul Eczacı Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Pınar Özcan okudu.

ECZACILAR İÇİN ARTIK BIÇAK KEMİĞE DAYANDI

Özcan, “Sağlık sisteminin hem maddi hem manevi yükünü her gün sırtında taşıyan eczacılarımız için artık bıçağın kemiğe dayandığı yer çoktan aşılmış durumdadır. İlaca ve tedaviye ulaşımda kilit noktada olan biz eczacıların yüksek fedakarlıklarıyla bugüne dek gelen ilaç hizmetinde yaşanan sorunlar, artık altından kalkamadığımız hale gelmiş durumdadır.

Euro kuru nedeniyle ülkemizde pek çok ilaçta hala piyasada bulunamama sıkıntısı yaşanıyor. Maliyetlerinin karşılanmadığı gerekçesiyle, pek çok ilaç firması ürettikleri veya ithal ettikleri ilaçları ülkemize ya hiç getirmiyorlar ya da o ilaçları kullanmak zorunda olan hastaların ihtiyacını asla karşılamayan miktarlarda piyasaya veriyorlar.

Biz bütün bunları söylerken bizi dinlemiyorsunuz, bu yüzden Şubat ayında yaptığınız zamdan 2 ay sonra 508 kalem ilaca tekrar zam yapmak zorunda kaldınız. Sayın Bakan, eğer biz eczacılar ilaç yok diyorsak yoktur.

Yine pek çok ilaçta, üretici firmalar devlete yapmayı taahhüt ettikleri indirimi uygulamaktan vazgeçiyor, bu yük ekstra bir ödeme olarak yine hastanın sırtına yükleniyor. Ve bu ilaçların sayısı gün geçtikçe artıyor. Her geçen gün hastanın ilacını alabilmek için ödemek zorunda kaldığı rakam artıyor” dedi.

İNTERNET ÜZERİNDEN İLAÇ SATIŞINA TEPKİ

İlacın tasarruf yapılacak bir alan olmadığını vurgulayan Özcan, intenet üzerinden ilaç satışına da tepki göstererek, “Tam bir çöplüğe dönmüş bu alan, sahteciliğin, tüketiciyi aldatmanın, sağlığa kastetmenin merkezi haline gelmiş durumdadır” dedi. Eczanecilerin borç sarmalı altında ezildiğini ve çoğunun iflas etme noktasına geldiğine dikkat çekilen açıklamada, 6 maddelik bir de reçete paylaşıldı. O maddeler ise şöyle:

* Halkın ilaca erişiminde devasa sorunlar yaratan İlaç Fiyat Kararnamesi yeniden düzenlenmelidir.

* Devlete iskonto yapmayan ilaç firmalarının neden olduğu vatandaş ve eczacı mağduriyeti sona erdirilmelidir.

* Halk sağlığını hiçe sayan, merdiven altı ürünlerin cirit attığı internet ortamındaki satışlar engellenmelidir.

* Euro kuru nedeniyle ortaya çıkan ilaç yoklarının önüne geçilmelidir.

* Kamu eczacılarının özlük hakları ve çalışma koşulları iyileştirilmelidir.

* Plansız şekilde ardı ardına açılan eczacılık fakülteleri nedeniyle ortaya çıkan istihdam problemine son verilmelidir.