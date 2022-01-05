Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısını paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 18-24 Aralık tarihleri arasında il bazında her 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı.
Sağlık Bakanlığı’nın 18-24 Aralık verilerine göre, 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı İstanbul’da 330,51, Ankara’da 129,82, İzmir’de 68,54 oldu.
Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, “18-24 Aralık arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında” ifadelerini kullandı.