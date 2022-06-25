Fast Food hafıza düşmanı

Unutkanlıktan yakınanlara beslenme biçimlerini gözden geçirmelerini tavsiye eden Uludüz, “Araştırmalara göre sık fast food tüke-tenlerin sadece kalp değil beyin damarları da tehlikede. Bu durum da unutkanlık riskini artırıyor” dedi.

Nazan DOĞANER HALICI

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Çağın hastalığı unutkanlık kimi zaman masum, kimi zaman da tehlike işareti olabiliyor… Üstelik bu sorun sadece yaşlanma, Parkinson gibi santral sinir sistemini etkileyen hastalıklar, kafa travmaları ve stres nedeniyle değil yanlış beslenmeden de kaynaklanabiliyor… “Beynimiz vücudumuza aldığımız besinlerdeki kalorinin yüzde 30'unu harcar. Aslında geniş çerçeveden baktığımızda çatalınıza aldığınız her şey beyin ve hafıza fonksiyonlarınızı birebir etkiler” diyen Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Uludüz, özellikle fast food beslenmenin bellek sorunlarını artırdığını belirterek, şu açıklamaları yaptı…

YEDİKLERİNİZİ GÖZDEN GEÇİRİN

Maalesef günümüzde sağlıksız besleniyoruz, beslenmek için vakit bile bulamıyoruz, yemeklerimizi ayakta atıştırarak hızlıca yiyerek geçiştiriyoruz. Bu da demek oluyor ki eğer fast food ağırlıklı besleniyorsanız hafızanız da fast food hafızası olacaktır. Yani günden güne fonksiyonlarını kaybedecek ve ilerleyen süreçlerde unutkanlık rahatsızlıklarının oluşumuna ortam hazırlayacaktır. İşte bu sebeple eğer unutkanlıktan şikayet ediyorsanız yediklerinizi gözden geçirin.

BU BESİNLERDEN UZAK DURUN

Beyne zararlı olan aşağıdaki besinlerin beslenme düzeninizde olup olmadığını kontrol edin. Böylelikle unutkanlık riskinizi azaltabilirsiniz…

1-Sebze yağları

Mısır yağı, ayçiçeği yağı, kanola yağı kulağa çok sağlıklı gelseler de hepsi Omega-6 yağ asidi dediğimiz beyin sağlığı ve özellikle hafıza için oldukça zararlı bir yağ asidi içeriyor. Bu yağ asidi öyle zararlı ki özellikle beyin sağlığımız için çok faydalı olan ve balıklarda bol miktarlarda bulunan Omega-3 yağ asidinin faydalı etkilerini de devre dışı bırakabiliyor.

2-Enerji içecekleri

Gazlı ve enerji içeceklerinin özellikle diyabet riskini artırdıkları zaten bilinen bir durum iken yeni çalışmalarda aynı şekilde Alzheimer riskini de ciddi oranda artırdığı anlaşıldı. Hatta bu diyabet riski ile Alzheimer riskinin ilintili olduğu ve artan insülin seviyelerinin unutkanlığa sebep olduğu düşünülüyor. Bu durum o kadar ciddi ki Alzheimer'a Tip 3 diyabet diyen bilim insanları bile var.

3-Beyaz karbonhidratlar

Beyaz ekmek, makarna, patates ve pirinç hafızanız için zararlıdır. Hepsi glisemik indeksi yüksek, insülin dengesini bozan ve kan şekerini aniden artıran besinlerdir. Oluşturdukları bu etkiler hafızayı da etkileyerek unutkanlık şikayetlerinin başlamasına sebep olur. Sürekli olarak bu şekilde beyaz karbonhidratlarla beslenmek unutkanlık şikayetlerinin zamanla Alzheimer, demans gibi ciddi hastalıklara dönüşmesine yol açar.

4-Kızartmalar

Patates kızartması, kızarmış tavuk, hamur kızartması ve diğer tüm kızartmalar aslında beyin sağlığımızın gizli düşmanlarıdır. Bol miktarda kızartma içeren beslenme düzenleri özellikle hafıza rezervlerinin zamanla bozulmasına ve unutkanlık problemlerinin başlamasına sebep olur.

5-Yapay tatlandırıcılar

Gazlı içeceklerde olduğu gibi içerisinde yüksek miktarlarda yapay tatlandırıcı barındıran ürünler beyin sağlığımıza katkı sağlamadığı gibi hafızamızı da olumsuz etkiler. Sürekli tüketildiklerinde insülin seviyelerini ciddi oranda yükselterek şeker hastalığı riskini artırırlar bu da dolaylı Alzheimer riskinin artmasına sebep olur. Sadece Alzheimer değil tabii, kalp hastalığı, diyabet ve metabolik rahatsızlıklar gibi birçok farklı hastalığa da sebep olabilirler.

6-Aşırı alkol

Alkolü, tükettiğiniz anda bile bir zihin bulanıklığı oluşturur fakat devamında da bunu düzenli bir hale getirir ve sürekli yüksek miktarlarda alkol tüketirseniz zihin bulanıklıkları, kafa karışıklığı ve unutkanlıklar da kalıcı bir hal alabilir. Yapılan bilimsel çalışmalarda sık alkol tüketen insanların beyinlerinin tüketmeyenlere oranla daha küçük olduğu anlaşılmıştır. Bu da aslında alkol kullanımına bağlı hafıza problemlerinin ve daha birçok rahatsızlığın sebebini açıklamaktadır.

7-Trans yağlar

Bu yapay yağlar sebze yağlarından bile daha zararlıdır. Özellikle konu hafıza problemleri olunca kendinize yapabileceğiniz en büyük kötülüklerden biri trans yağ içeren besinlerle beslenmek olacaktır… Trans yağ, doymamış yağ asitlerinin genel ismidir. Raflardan aldığınız bisküvi, margarin, kekler, kremalar, çikolata barları, patates cipsleri aslında trans yağ içerir. Doğal bir yağ türü olmayan trans yağ, bitkisel sıvı yağların hidrojenize adlı bir işlemden geçirilmesiyle oluşur. Trans yağlar, içlerine hidrojen karıştırılarak çok yüksek sıcaklarda ısıtılır ve yağın bu noktada katılaşması beklenir. Böylelikle kolay yoldan ve daha fazla kullanılabilen yağlar elde edilir. Bu yağlar marketlerde satılırken, raf ömürleri oldukça uzatılmış olur. Ancak trans yağların raf ömürlerinin uzatılması, sizin ömrünüzü kısaltabilir.