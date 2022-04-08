TTB: “Fazladan ölümlerde ürkütücü artış! 5 katına çıktı”

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Pandemi Çalışma Grubu Üyesi yazılımcı Güçlü Yaman, fazladan ölümlerin Şubat’tan bu yana ilk defa arttığını belirterek; “Türkiye projeksiyonuna göre 30 Mart-5 Nisan arasında resmi Covid ölümlerinin 5 katı fazladan ölüm yaşandı. Resmi Covid-19 ölümlerinin sayısı 310 oldu fakat fazladan ölüm projeksiyonu 1500’ün üzerinde” dedi.

Latif SANSÜR

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TTB Pandemi Çalışma Grubu Üyesi yazılımcı Güçlü Yaman, verilerine ulaşılabilen 24 ilin ölüm sayıları ve 4 hafta öncesinin resmi insidans verilerini değerlendirdi. Fazladan ölümlerin 30 Mart-5 Nisan haftasında Şubat ortasından bu yana ilk kez arttığını söyleyen Yaman, şöyle devam etti:

“Aynı hafta Türkiye için hesaplanan fazladan ölüm sayısı resmi Covid ölümlerinin 5 katına çıktı. Tüm salgın döneminde resmi Covid ölümleri 98 bin olurken, hesaplanan fazladan ölüm sayısı ise 279 bine ulaştı. Belediye verilerine göre bu artışı yaratan iller arasında İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Denizli, Kahramanmaraş, Trabzon gibi iller var. Düşen yerlerde var. Bilindiği üzere tüm illerin belediye vefat verilerine ulaşılamıyor.

Verilerine ulaşılabilen 24 ilin ölüm sayıları ve 4 hafta öncesinin resmi insidans verilerine dayanarak yaptığım Türkiye projeksiyonuna göre 30 Mart-5 Nisan arasında resmi Covid ölümlerinin 5 katı fazladan ölüm yaşandı. Resmi Covid-19 ölümlerinin sayısı 310 olurken, fazladan ölüm projeksiyonu 1500'ün üzerinde.”

ARTIŞ GEÇİCİ BİR DALGALANMA OLABİLİR

Fazladan ölümlerdeki artışın geçici bir dalgalanma da olabileceğini belirten Yaman, “Fakat bu artışın resmi Covid-19 ölümlerine yansımaması, tam tersine resmi ölümlerin düşmeye devam etmesi de ayrı bir soru işareti. Geçmişte de bunun örneklerini yasadık. Resmi ölüm sayıları hep düz bir çizgide ilerledi. Oysa belediye kaynaklı ölüm verilerinde zik zaklar oldu. Verilerine güvenilen ülkelerin ölüm grafiklerinde de bu tip zik zaklar görebiliyoruz” ifadelerini kullandı.

AÇIKLAMALAR CİDDİ BİR GEVŞEMEYE YOL AÇTI

Ölümlerdeki artışın 3 Mart kararlarından 1 ay sonrasına denk gelmesinin dikkat çekici olduğunu da belirten Yaman, şu bilgileri verdi:

“3 Mart'ta maske kullanımıyla ilgili yapılan muğlak açıklamalar ve bunun maske zorunluluğu sanki tamamen kalkmış gibi yansıtılması maske kullanımında ciddi bir gevşemeye yol açtı. HES kodunun da kaldırılmasıyla hastaların serbest dolaşmasının yolu açıldı. Zaten düşük aşılama sayıları da bu dönemde iyice düştü. ‘Salgın bitti grip geldi' türü salgını önemsizleştiren açıklamaların da aşılama sayılarının düşmesine etkisi oluyor.

Biten bir salgın için insanların aşı olmasına gerek kalmıyor. Bu şekilde yeni aşılamalar neredeyse durmuş vaziyette. Hatırlatma dozlarının da düşük seyretmesi, zamanla aşı koruyuculuğunun toplumda zayıflamasına yol açıyor. 3. doz aşılama da hala yüzde 33 seviyesindeyiz. Bunların içinde 4. Dozunu yaptırmayan 2 doz Sinovaclılar da düşünülürse Omicron varyantına karşı gerçek aşı bağışıklığı oranımız tahminen yüzde 25 civarında. Aşı türleri açıklanmadığı için bu oran net değil ama çok düşük olduğu net.”