Giysiye ve saça sinen nikotin bile kansere yol açabiliyor

Pasif içiciliğin tehlikeleri on yıllardır biliniyordu, ancak şimdi bilim insanları yeni bir tehdit hakkında uyarıyorlar: Sigaranın saç, giysi, mobilya ve halı gibi malzemelere sızdığında oluşan üçüncü el sigara dumanı.

Sozcu.com.tr

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ABD’de yapılan bir araştırma, sadece sigara içen birinin kıyafetlerine dokunmanın bile insanları kansere neden olan kimyasalların tehlikeli seviyelerine maruz bırakmak için yeterli olduğunu buldu.

Daily Mail’de yer alan habere göre, Kaliforniya’daki Berkeley Laboratuvarı’ndaki hükümet araştırmacıları, insanlar ve fareler üzerinde bir dizi deney gerçekleştirdi.

86 KAT DAHA FAZLA ÇIKTI

Çalışmada, sigara içmeyen üç gönüllüden, üç saat boyunca ağır sigara kullanıcısı birinin kıyafetlerini giymeleri istendi.

Testler, deneyden sonra katılımcıların idrarlarında NNK ve NNN olarak bilinen toksik bileşiklerin 86 kata kadar daha fazla olduğunu ortaya koydu.

Çevre Bilimi ve Teknolojisi dergisinde yayınlanan çalışmada yer alan Dr. Xiaochen Tang, “Nikotin, sigara içme sırasında büyük miktarlarda salınır ve insan derisi de dahil olmak üzere tüm iç mekan yüzeylerini kaplar.”



“Bu araştırma için sonraki adımlar, tütün ve kenevir kalıntılarıyla ilişkili olumsuz sağlık etkilerinin mekanizmalarını, etkili iyileştirme stratejilerini ve bilimsel bulguların tütün kontrolü uygulamasına dönüştürülmesini daha ayrıntılı olarak araştıracaktır” dedi.

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