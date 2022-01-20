‘Grip vakaları Omicron’u geçti’

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, Halk Sağlığı ve Genel Müdürlüğü'nün 'haftalık influenza raporu'na göre bazı illerde grip vakalarının Omicron'u geçtiğini söyledi. Savaşçı, "İnfluenza vakaları Omicrondan daha fazla rapor edilmiş" dedi.

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Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Savaşçı, influenza (grip) vakalarında artış yaşandığını söyledi.

“İNFLUENZA VAKALARINDA PATLAMA VAR”

Doç. Dr. Savaşçı, geçen yıl influenza vakalarının neredeyse sıfıra yakın olduğunu belirterek, “Bunda maske, mesafe ve hijyen konularına uyulması çok büyük etkendi. Ancak bu yıl, influenza vakalarında çok ciddi bir patlama var. Halk sağlığımız bize her hafta çalışma ve raporlarını aktarırlar. 21 ilde çeşitli hastanelerde yatan hastalar ve aile sağlığı merkezlerinden de incelemeler yapılır. Bunun neticesinde de influenza vakaları tüm incelenen örneklerde yüzde 21 oranında. Hatta bazı illerde Omicron’u geçmiş vaziyette” diye konuştu.

“BAZI İLLERDE OMİCRON’DAN DAHA FAZLA”

Savaşçı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün 3-9 Ocak tarihli ‘haftalık influenza sürveyans raporu’nda 21 ilde çeşitli hastanelerde yatan ve ayakta tedavi gören hastaların örneklerinin incelendiğini belirterek, şöyle konuştu:

“Buna göre yatan hastalarda yüzde 21 grip, yüzde 10,7 corona virüs, yüzde 43 RSV, yüzde 14 rinovirüs; ayaktan hastalarda yüzde 37 grip, yüzde 13,6 corona viüs, yüzde 36 rinovirüs, yüzde 13,6 RSV tespit edildi.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü verilerine göre hastanede yatan özellikle 65 yaş üzeri hastalarda influenza sonrası zatürre vakaları ortaya çıkıyor. Ne yazık ki yoğun bakımda yatmak durumunda kalıyorlar. Mart’ın sonuna kadar influenza vakalarını görürüz. Grip aşısını yaptırmayanlar yaptırmaları gerekiyor.”.

Ama diğer büyük şehirlerde eğitimin, kurumların, yoğun iş ortamının olduğu yerlerde influenza vakaları Omicron’dan daha fazla olarak rapor edilmiş. Dolayısıyla influenzaya da aslında çok dikkat etmemiz gerekiyor.

O da damlacık yoluyla, yakın temasta bulaşıyor. İş yerlerinde, okullarda ortam havalandırılması, maske, hijyen, mesafe ve özellikle 65 yaş üstü, kronik hastalığı olanlar, bağışıklık sistemini baskılayan ilaç kullananlar mutlaka bu yıl da aşı yaptırmaları gerekiyor.”

‘BU YIL YÜZDE 300’LÜK ARTIŞ OLDU’

Doç. Dr. Savaşçı, 2020’de influenza vakalarının gelen veriler arasında sıfır olduğunu belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

“2021’de vakaların yüzde 30-40lık kısmını influenza oluşturuyor. Dolayısıyla aslında yüzde 300’lük bir artış var. Bunda özellikle insanlar evde kapalı kaldı, bağışıklık sistemleri baskılandı, çocuklar da dışarıya çıkartılıyor.

Dolayısıyla okulda virüsü kapan çocuk, ev içinde aile ile daha çok temas ediyor. İş yerlerinde havaların soğuması ile havalandırma azaldı. Ayrıca maske kullanımının azaldığı ve el hijyenine dikkat edilmediği için bu yıl influenza vakalarında özellikle grip aşısı da yapılmadığı için belirtili vakalar olarak çok ciddi bir artış var.” DHA