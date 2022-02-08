Yeni vaka sayısında büyük artış! Koca: Bu iki bilgi tüm illerimizde hepimiz için uyarıcı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre, 241 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre büyük artış yaşanırken, Bakan Koca iki bilgi paylaşarak vatandaşları uyardı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin güncel COVID-19 tablosunu açıkladı. 8 Şubat Salı gününün verilerine göre, 452 bin 363 test yapıldı.

YENİ VAKA SAYISI 111 BİNİN ÜZERİNE ÇIKTI

Güncel verilere göre, 111 bin 96 yeni vaka tespit edilirken, 241 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, son 24 saatte 82 bin 168 kişi sağlığına kavuştu.

BAKAN: BU İKİ BİLGİ TÜM İLLERİMİZDE HEPİMİZ İÇİN UYARICI

Güncel verileri değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Dün İstanbul'da yaptığımız incelemeler, yoğun bakımda tedavi gören hastaların %90'ının 60 yaş üzerinde, yaklaşık %88'inin aşısız veya aşısı eksik kişiler olduğunu göstermiştir. BU İKİ BİLGİ tüm illerimizde hepimiz için UYARICIDIR. Aşılar tam olmalı, büyükler kendini korumalıdır” dedi.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92.66, 2’nci doz ortalaması yüzde 84.66 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1’inci dozda 57 milyon 517 bin 69, 2’nci dozda 52 milyon 548 bin 851 ve 3’üncü dozda 25 milyon 788 bin 884 olmak üzere toplam 143 milyon 303 bin 935 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

DÜN 236 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Bakanlığın açıkladığı 7 Şubat Pazartesi gününe ait verilere göre, 96 bin 514 vaka tespit edilmiş, 236 kişi yaşamını yitirmişti. Dün, 432 bin 131 test yapılmış ve 83 bin 274 kişi iyileşmişti.