Güncel corona virüsü verileri açıklandı! Can kaybı arttı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre, 123 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin güncel COVID-19 tablosunu açıkladı. 18 Mart Cuma gününün verilerine göre, 312 bin 117 test yapıldı.

123 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Güncel verilere göre, 19 bin 126 yeni vaka tespit edilirken 123 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan son 24 saatte 20 bin 274 kişi sağlığına kavuştu.

AŞILAMADA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre, Türkiye’de 2. doz aşılama yapılma oranı yüzde 85,26 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,04 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 146 milyon 421 bin 935'e yükseldi.

İLK SIRADA OSMANİYE VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,3 ile Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,4 ile Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

DÜN 101 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Bakanlığın açıkladığı 17 Mart Perşembe gününe ait verilere göre, 21 bin 354 vaka tespit edilirken 101 kişi hayatını kaybetmişti. Dün, 319 bin 260 test yapılmış ve 25 bin 619 kişi iyileşmişti.

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