Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte coronada son durum

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre, 37 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 5 Nisan Salı gününe ait verilere göre, 232 bin 135 test yapıldı.

YENİ VAKA SAYISI 12 BİNİN ÜZERİNDE

Güncel verilere göre, 12 bin 213 yeni vaka tespit edilirken 37 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, son bir günde 13 bin 568 kişi iyileşti.

DÜN 40 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Bakanlığın açıkladığı 4 Nisan Pazartesi gününe ait verilere göre, 12 bin 647 vaka tespit edilirken 40 kişi hayatını kaybetmişti. Dün, 236 bin 343 test yapılmış ve 13 bin 958 kişi sağlığına kavuşmuştu.