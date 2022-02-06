Güncel corona virüsü verileri açıklandı! Bakan Koca’dan ‘ihmalkârlık’ uyarısı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre, 201 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşanırken, Bakan Koca 'ihmalkârlık' konusunda uyardı.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 6 Şubat Pazar gününün verilerine göre, 412 bin 352 test yapıldı.

YENİ VAKA SAYISI 90 BİNİN ALTINA İNDİ

Güncel verilere göre, 87 bin 934 yeni vaka tespit edilirken 201 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, son 24 saatte 76 bin 552 kişi sağlığına kavuştu.

BAKAN KOCA’DAN ‘İHMALKÂRLIK’ UYARISI

Güncel verilerle ilgili değerlendirmesini sosyal medya hesabından yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Virüsün hızlı yayılan, hastalığın daha hafif seyretmesine yol açan varyantıyla mücadele ediyoruz. Bu durum sizi ihmalkârlığa sevk etmemeli. Sağlık şartları Covid-19'u ağır geçirmesine neden olacak insanlar var. Tedbirli olalım. Yaşlı, genç hatırlatma dozu aşılarımızı yaptıralım” dedi.

DÜN 221 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Bakanlığın açıkladığı 5 Şubat Cumartesi gününe ait verilere göre, 98 bin 715 vaka tespit edilirken 221 kişi hayatını kaybetmişti. Dün, 421 bin 435 test yapılmış ve 80 bin 402 kişi sağlığına kavuşmuştu.