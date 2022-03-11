Sağlık Bakanlığı duyurdu! Corona vakalarında son durum belli oldu

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre, 123 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşanırken, Bakan Koca "Gelinen noktada salgın, toplumsal hayatı tehdit eden bir olay olmaktan önemli ölçüde çıktı. Riskle orantılı tedbirlerle hayatımıza devam ediyoruz" dedi.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 11 Mart Cuma gününe ait verilere göre, 342 bin 365 test yapıldı.

VAKA SAYILARI 25 BİNİN ÜSTÜNDE

Güncel verilere göre, 25 bin 401 yeni vaka tespit edilirken 123 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, son bir günde 52 bin 269 kişi sağlığına kavuştu.

“RİSKLE ORANTILI TEDBİRLERLE HAYATIMIZA DEVAM EDİYORUZ”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsüyle ilgili sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Bakan Koca, “Türkiye'de ilk Covid-19 vakası iki yıl önce bugün tespit edilmişti. Gelinen noktada salgın, toplumsal hayatı tehdit eden bir olay olmaktan önemli ölçüde çıktı. Riskle orantılı tedbirlerle hayatımıza devam ediyoruz. Kayıplarımıza Allah'tan rahmet, hastalarımıza şifa diliyorum” dedi.

AŞILAMADA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi.

En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye’de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,22 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,01 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaşların sayısı toplamda 146 milyon 222 bin 195'e yükseldi.

2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA OSMANİYE VAR

Tabloda, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

DÜN 140 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Bakanlığın açıkladığı 10 Mart Perşembe gününe ait verilere göre, 29 bin 492 vaka tespit edilirken 140 kişi yaşamını yitirmişti. Dün, 358 bin 846 test yapılmış ve 62 bin 245 kişi iyileşmişti.