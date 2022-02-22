TTB’den grev açıklaması

Türk Tabipler Birliği (TTB) sürekli dile getirdikleri hakları ve acil talepleri için adım atılmazsa 14-15 Mart’ta tüm Türkiye’de, bütün sağlık kurumlarında, sağlıkta şimdiye kadarki en büyük grevi gerçekleştireceklerini duyurdu. 1 Mart’ta başlayacak olan yeni eylem takvimini açıkladı.

Latif SANSÜR

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TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Genel Sekreter Vedat Bulut, Ankara Tabip Odası Başkanı Ali Karakoç ile birlikte yaptığı basın toplantısında yeni eylem planlarını açıkladı.

Fincancı, hekimlerin yıllardır duymak istemeyen kulaklara dertlerini anlatmaya çalıştığını belirterek, “Emeğimiz, haklarımız için sürekli dile getirdiğimiz acil taleplerimiz için adım atılmazsa 14-15 Mart Pazartesi ve Salı günleri uzmanı, asistanı, akademisyeni, pratisyeni, aile hekimi, tıp öğrencisi, stajyeri, intörnü, genci, yaşlısı, çalışanı, emeklisi; bütün hekimler bütün Türkiye'de, bütün sağlık kurumlarında G(ö)REVde olacağız. Bütün sağlık kurumlarını, bütün ülkeyi önlüklerimizin beyazına boyayacağız! Bizi duymazdan, görmezden gelenlere, bizi yok sayanlara, emeğimizi, mesleğimizi, geleceğimizi ayaklar altına alanlara gücümüzü hep birlikte göstereceğiz. Sağlıkta şimdiye kadarki en Büyük G(ö)REVi gerçekleştireceğiz” dedi.

“ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ”

“Emekliliğimize yansıyan insanca bir ücret istiyoruz. Covid-19 meslek hastalığı sayılsın. Sağlıkta şiddet sona ersin. Beş dakikada hekimlik yapılmaz. Bilimsel liyakate daşyalı lisans ve uzmanlık eğitimi istiyoruz. Bu sağlık sistemi artık iyice işlemez halde” diyerek taleplerini bir kez daha dile getiren Fincancı, “1 Aralık'ta bütün partilerin oyuyla Meclis'ten geçirdikleri düzenleme bile hekimlerle dalga geçer gibi geri çekildi. ‘Ocak ayının ikinci haftasında tekrar getireceğiz'” sözleri de tutulmadı. Zannetiler ki, susacağız. Zannetiler ki, vazgeçeceğiz. Zannettiler ki, peşini bırakacağız. Zannettiler ki, geri çekileceğiz. Asla vazgeçmeyeceğiz, asla peşini bırakmayacağız, asla geri çekilmeyeceğiz” diyerek yeni eylem takvimini açıkladı.

İŞTE TTB'NİN YENİ EYLEM TAKVİMİ

1 Mart 2022: “TTB ve tabip odaları hekimlerin taleplerini açıklıyor” basın toplantısı ile başlayacak olan eylem takvimi şöyle:

*11 Mart 2022: Pandeminin ikinci yıl dönümünde “Ölen yurttaşlarımızı, meslektaşlarımızı unutmayacağız, unutturmayacağız”, ‘Pandeminin Sorumluları' kitlesel basın açıklamaları gerçekleştirecek. Merkez Konseyi olarak Sağlık Bakanlığı önünde olacak. Aynı gün akşam uluslararası katılımlı bir çevrimiçi toplantıda “Pandemide yaşananlar önlenebilirdi” başlığıyla önlenemeyenler ve önlenmesi için yapılması gerekenler konuşulacak.

* 13 Mart 2022: İstanbul'da “Beyaz Buluşma ve Yürüyüş' yapılacak.

* 14-15 Mart 2022: Büyük G(ö)REV. Sağlıkta şimdiye kadarki en grev gerçekleştirilecek

* 15 Mart 2022: Siyasi Parti Grupları ziyaret edilecek.

* 16 Mart 2022: Dr. Nevzat Eren Ulusal Halk Sağlığı Sempozyumunda “ Başka Bir Sağlık Sistemi: Neden, Nasıl?” tartışılacak.