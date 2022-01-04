Hekimlerden siyasilere faksla bordro yağmuru

Emeklerinin karşılığını alamadıklarını belirten 81 ilden hekimler, TBMM Başkanlığı, TBMM başkanvekilleri, Sağlık Komisyonu Başkanlığı ve TBMM'de grubu bulunan siyasi partileri faks bordrosu yağmuruna tuttu.

Latif SANSÜR

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Türk Tabipler Birliği'nin (TTB) çağrısı üzerine, yurt genelinde aile hekimlikleri, devlet ve üniversite hastanelerinde görev yapan hekimler başkenti faks yağmuruna tuttu. Saat 12.30'da TTB'nin faks numaralarını paylaştığı TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'de grubu bulunan AKP, CHP, HDP, MHP başkanvekillerine, Sağlık Komisyonu Başkanı Recep Akdağ ile tüm partilerin Genel Merkezlerine bordrolar fakslanmaya başlandı.

“EMEĞİMİZİN KARŞILIĞINI İSTİYORUZ”

TTB'den yapılan açıklamada, “Bordrolarımız, emeğimizin karşılığını alamadığımızın tescilli belgesidir! Oyalama değil, emeğimizin karşılığını, hakkımızı istiyoruz. Koşullarımızı iyileştirecek bir düzenleme hızla Meclis’e getirilmelidir” denildi.