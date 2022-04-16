Hekimlerin isyanı: Kamusal sağlık bitiriliyor

Resmi ve gayri resmi enflasyona, sürekli artan fiyatlara, zamlara rağmen maaşları artmayan hekimler, sosyal medyada maaş bordrolarını paylaşarak, “Birinci basamak sağlık hizmetleri böyle bitirilmişti, şimdi kamusal sağlık bitiriliyor” ifadelerini kullandı.

Latif SANSÜR

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Tanınmış hekimlerin sosyal medyada sağlık alanı ile ilgili paylaşımları, gelecek kuşakları da etkileyecek tehlikeyi gözler önüne serdi.

Alanlarında uzman olan hekimler, uygulanan yanlış sağlık politikaları yüzünden birinci basamak sağlık hizmetlerinin bitirildiğini, sıranın kamusal sağlığa geldiğini belirtti.

Tıp Fakültelerinde asistan ve öğrencilere eğitim verecek öğretim görevlisi kalmadığı, tanınmış öğretim üyelerinin özel sektörün kucağına atıldığı dile getirildi.

Bu gidişle devlet hastanelerinde özellikli hizmet alınamayacağı, özel sektörden sağlık hizmeti almak için parası olmayan vatandaşları zor günlerin beklediğinin altı çizildi.

Maaş bordrolarını paylaşan hekimler, “Artık hekimliğin bir değeri yok” ifadelerini kullandı.

“YETENEKLİ UZMAN YETİŞTİRİLMESİNDE SORUNLAR ÇOK BÜYÜK”

İki ay önce ciddi nefes darlığı şikayetleri başlayan hastaya, ”Niye iki ay önce gelmediniz” diye sorduğunda aldığı, “Size muayene olmak için iki ay boyunca para biriktirdik “ yanıtının çok üzücü olduğunu söyleyen Göğüs Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu, şu ifadeleri kullandı:

*Problemli hastalara 15 sene önce Üniversite Hastanesinde hiç ücret almadan bakıyorduk. Part time çalışma varken devletten ayda 1000 TL kadar maaş alıyor, saat 14 den sonra da özel çalışma şansımız olabiliyordu.

*Güya halk lehine bir karar alınıp bütün tanınmış öğretim üyeleri özel sektörün kucağına atıldı.

*Konularında sivrilmiş öğretim üyeleri sadece problemli hastaların sorunlarını çözme, ameliyatlarını yapma konusunda değil, asistanların ve öğrencilerin eğitimi yönünden de son derece önemli katkılar sağlıyordu, son yıllarda birçok alanda tahribat yaşadığımız gibi maalesef tıp fakültelerinin hastalara vermiş olduğu sağlık hizmeti, tıp eğitimi, yetenekli uzmanların yetiştirilmesi konusunda da çok büyük sorunlar yaşıyoruz.

“ARTIK HEKİMLİĞİN BİR DEĞERİ YOK”

Prof.Dr. Kıvanç Şerefhanoğlu, “Yan dal uzmanı hekim, 7 bin 800 TL maaş alıyor. Dalga mı geçiyorsunuz? Bunun anlamı istifa et özele geç demektir. Bu gidişle devlet hastanelerinde özellikli hizmet alınamaz. Parası olmayan vatandaş da sürünür” derken, Dr. Emrah Kırımlı, “Kamusal sağlık bitiriliyor. Birinci basamak da böyle bitirilmişti” ifadelerini kullandı.

İşe her gün mutsuz gittiğini söyleyen bir hekim ise, “Devlette çoğu hastane döner sermaye dağıtmıyor. Alınan para 13 bin. Artık hekimliğin bir değeri yok. Uzman olmayı geciktirmek için sonuna kadar uzatma yapıyorum. İşe her gün mutsuz gidiyorum. Uzman olunca tek tek gün sayacağım mutsuz çalışacağım. Ülkede durum bu maalesef” yorumu yaptı.

Beyin cerrahı olduğunu belirten bir hekim ise Cumhurbaşkanı ile Sağlık Bakanı’nı etiketleyerek, “Sayın Cumhurbaşkanım 29. yılında beyin cerrahi uzmanıyım. 498 lira sendika ikramiyesi ile maaşım 8 bin 451 lira, arz ederim” mesajını paylaştı.