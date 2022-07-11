Hindistan’da endişe yaratan gelişme: Yeni Covid-19 varyantı geliyor

Corona virüsü salgınında Delta mutasyonunun yaşandığı Hindistan'dan endişe edici bir açıklama geldi.

Sozcu.com.tr

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Corona virüsü salgınının başlarında Hindistan’da meydana gelen mutasyon Covid-19’un Delta varyantının yayılmasını tetiklemişti. O dönemde Hint toplumunun hijyen ve sağlık yaklaşımı sorgulanırken bugün yeni bir açıklama geldi.

Bilim insanları Omicron varyantının Hindistan’da hızla yayıldığını açıklarken yeni bir varyantın da oluşabileceğini dile getirdi. Uzmanlar, BA.2.75 isimli varyantın aşıya ve daha önce hastalanmaya karşı dayanıklı olabileceği belirtildi. Hastalığın BA.5 de dahil olmak diğer Omicron varyantlarından daha ölümcül olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

Mayo Clinic’te Viroloji Kliniği Direktörü Matthew Binnicker, “Henüz bir sonuca varmak zor fakat Hindistan’da hastalığın yayılma hızı çok yüksek” ifadesini kullandı.