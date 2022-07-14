İkinci doz hatırlatma aşısı uzmanları böldü: Yeni Covid-19 aşısını beklemeli mi?

Türkiye'de de corona virüsü salgınına karşı ikinci doz hatırlatma aşısı randevuları açılırken, dünya genelinde bilim insanları ve uzmanlar da aynı soruya yanıt arıyor: "İkinci hatırlatma dozu için beklemeli miyiz yoksa hemen olmalı mıyız?"

Sozcu.com.tr

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Resmi verilere göre dünya çapında 6.3 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü salgınına karşı geliştirilen aşıların koruma sağladığı kanıtlandı. Fakat son dönemde Covid-19’un en çok mutasyona uğrayan türleri olan Omicron varyantı ve Omicron’un BA.4 ve BA.5 isimli alt varyantlarının mevcut corona virüsü aşılarına karşı etkisinin daha az olduğunun ortaya çıkması bilim insanlarını ikiye böldü.

Son dönemde vaka sayılarının artış göstermesiyle birlikte aralarında Türkiye’nin de olduğu çok sayıda ülke ikinci hatırlatma dozu için çalışmalara başladı. Fakat bilim insanları ve uzmanlar ikinci doz hatırlatma dozu için ne yapılması konusunda fikir birliğine varamıyor.

ABD’nin önde gelen gazetelerinden Washington Post’ta yazı işleri imzasıyla yayınlanan bir makalede de bu konu gündeme geldi. Hatırlatma dozu konusunda halen belirsizliğini koruduğuna dikkat çeken gazete, “Aşının etkisinin azalması ve virüsün mutasyona uğramasıyla birlikte 50 yaşın üzerindeki kişilerin aşı olması ya da birkaç ay daha bekleyerek yeni nesil aşıyı olmaları tartışmaları sürüyor. 50 yaşın üzerindekiler ve bağışıklığı düşük olanların ikinci hatırlatma dozunu olmaları sorgusuz sualsiz güzel bir fikir. ABD’de de şu an 50 yaşın altındakilere ikinci doz aşı sunulmuyor fakat BA.4 ve BA.5 varyantlarının yayılmasıyla birlikte bu da gündeme geldi” yorumuna yer verdi.

“GENÇ VE SAĞLIKLI OLANLAR…”

Makalede, şu an kullanılan corona virüsü aşılarının yeni varyantlara karşı sınırlı oranda koruma sağladığına dikkat çekilirken, “ABD hükümeti Pfizer’dan 105 milyon doz hatırlatma dozu istedi fakat bunun ne zaman geleceği belli değil ve bunun yeni varyanta etkisi de bilinmiyor” denildi.

Makalede, “Karar yine bireyin kendisinde bitiyor. Genç, sağlıklı ve kendini koruyacağına emin olan kişiler bekleyebilir. Fakat şu an 50 yaşın altındakilere aşı çıkarsa bu da ilk olarak doktorlara, hayati öneme sahip işlerde çalışanlara ve kalabalık ile birlikte iş yapmak zorunda olan bireylere yapılmalı” denildi.

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