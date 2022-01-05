İngiliz uzman: “Herkese 4-6 ayda bir aşı yapmak gereksiz”

Omicron'un etkisiyle vaka sayılarının rekor kırdığı İngiltere'den aşılamayla ilgili önemli bir değerlendirme geldi. Aşılama ve Bağışıklık Komitesi Başkanı Andrew Pollard, insanlara 4-6 ayda bir Covid aşısı yapmanın mümkün olmadığını ve bunun gerekli de olmayabileceğini söyledi.

Sozcu.com.tr

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İngiltere'de hükümete aşı uygulamalarıyla ilgili tavsiyelerde bulunan Aşılama ve Bağışıklık Komitesi Başkanı Andrew Pollard, sürekli olarak insanlara hatırlatma aşısı yapmanın sürdürülebilir ve mümkün olmadığını söyledi.

Oxford Üniversitesi’ndeki Aşı Grubu’nun da başkanı olan Pollard, herkese hatırlatma aşısı yapmak yerine en çok risk altında olanlara öncelik verilmesi gerektiğini belirtti.

Dünyadaki herkese düzenli Covid-19 aşısı yapmanın gerekli de olmayabileceğini kaydeden İngiliz bilim insanı, aşılama seferberliğinin İngiltere'de çok başarılı olduğuna ama dünyanın birçok bölgesinin aşılamada çok geride kaldığına dikkat çekti.

‘MALİYETİ KALDIRILAMAZ’

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC’ye konuşan Pollard, “Bu gerçekten sürdürülebilir değil. Maliyeti kaldırılamaz. Belki gezegendeki herkesi 4-6 ayda bir aşılamak da gerekmiyor” dedi.

Pollard, ”Daha Afrika’daki herkes bir doz aşı bile yaptıramamışken, tüm insanların dördüncü doz aşısını olabileceği bir noktaya gelmemiz kesinlikle mümkün değil” diye konuştu.

‘HER ŞEY DEĞİŞEBİLİR’

Vaka sayılarının hızla tırmandığı İngiltere’de halihazırda tüm yetişkinler üçüncü doz aşı yaptırabiliyor. Prof. Pollard, dördüncü doza gerek olup olmayacağını henüz söyleyemeyeceklerini, Omicron’da olduğu gibi hastalığın daha hafif geçirildiği varyantların ortaya çıkması durumunda sadece riskli gruplara ilave dozlar yapılabileceğini kaydetti.

Buna karşın Pollard, “Omicron’dan sonra yeni varyantlar olacak. Bunların nasıl olacağını bilmediğimiz için her şey değişebilir” dedi.