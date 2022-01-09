İstanbul’da korkutan harita! Kıpkırmızı oldu

İstanbul Omicron varyantı sonrası corona virüsün Türkiye’deki merkez üssü haline geldi. Sağlık Bakanlığı'nın Hayata Eve Sığar Uygulaması'ndaki yoğunluk haritasında İstanbul'un önemli bir bölümünün kırmızıya döndüğü görülüyor.

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Omicron varyantı Türkiye’de hızla yayılıyor. Günlük vaka sayıları 60 binin üzerinde seyrederken İstanbul için de kritik uyarı geldi.

Güncel corona tablosunu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün yaptığı açıklamada, “Omicron kaynaklı vakaların artış merkezinde İstanbul var. Son üç hafta içinde, Türkiye genelinde hastaneye yatışlarda %6,2 artış oldu. Yoğun bakım ve entübasyonda belirgin düzeyde artış yok. Kayıplarımızın büyük kısmı, 60 yaş üzerindekilerle kronik hastalığı olanlar” dedi.

HARİTA KIRMIZIYA BÜRÜNDÜ

Bakan Koca’nın dikkat çektiği İstanbul’daki vaka artışları Hayat Eve Sığar (HES) haritasına da yansıdı. Kentin büyük bir kısmı ‘Yüksek riski’ temsil eden kırmızıya büründü.

Salgının kimi dönemlerinde kırmızı renklerin özellikle bazı ilçelerde yoğunlaştığı görülürken bugünkü tabloda ise kentin büyük bir bölümü kırmızı renk altına girmiş durumda.

“TAM ANLAMIYLA PATLADI DİYEBİLİRİZ”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 31 Aralık’ta corona virüs salgınıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Tüm vakaların yüzde 52’si İstanbul’da tespit ediliyor. Tam anlamıyla İstanbul patladı diyebiliriz” ifadelerini kullanmıştı.

Koca, aynı açıklamasında İstanbul’da Omicron varyantına bağlı vakaların çok yüksek olduğunu da belirtmişti.

Bakan Koca, 4 Ocak’ta yaptığı açıklamada ise “Omicron varyantı, İstanbul’daki vaka sayılarının toplam vaka sayısının yarısını aşmasına neden oldu” demişti.

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