İzmir Tabip Odası yönetimine 7 kadın hekim talip oldu

İzmir Tabip Odası'nın bu ay yapılacak genel kurulunda yönetime Prof. Dr. Çimen Gülben Olguner’in başkanlığında 7 kadın hekimden oluşan ‘Hekim Güçbirliği Grubu' aday oldu. Hekimlerin bildirgesinde, “Tek yol göstericimiz olan Mustafa Kemal Atatürk, övünç kaynağımız olan 14 Mart Onur Plaketlerinde de yeniden yerini alacaktır” ifadelerine yer verildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Oda yönetimine ‘Hekim Güçbirliği' grubu adına Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anezteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Çimen Gülben Olguner, tamamı kadın hekimlerden oluşan liste ile adaylığı açıkladı.

“ŞİDDETE KARŞI CAYDIRICI YASAL DÜZENLEMELER İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ”

Hekim Güçbirliği'nin bildirgesinde hekimlere ve kadına karşı şiddete vurguda bulunularak, “Hekime ve kadına yönelik şiddete karşı kesin caydırıcı yasal düzenlemeler için hep birlikte, elele, omuz omuza mücadele edeceğiz. Söz veriyoruz! Bu düzenlemelerin acilen hayata geçmesini sağlayacağız” denildi.

Hekimlerin bildirgesinde ayrıca sağlıkta artan iş yükünün azaltılması için çaba gösterileceği, hekim maaşlarının hak edilen seviyeye getirilmesi için mücadele edileceği, Aile Hekimliği Ceza Yönetmeliği'nin kaldırılması için girişimlerde bulunulacağı belirtildi.

“TEK YOL GÖSTERİCİMİZ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK”

Hekimlerin bildirgesinde, “Tek yol göstericimiz olan Mustafa Kemal Atatürk, övüncç kaynağımız olan 14 Mart Onur Plaketlerinde de yeniden yerini alacaktır” ifadelerine yer verildi.

İzmir Tabip Odası Genel Kurulu, 10 Nisan Pazar günü odanın Alsancak'taki binasında yapılacak.