İzmir’de vaka sayısı 5 kat arttı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan 25-31 Aralık'ı kapsayan illere göre haftalık vaka sayıları verilerinde, İzmir'de 100 bin kişide görülen vaka sayısı 323,30 oldu. Bir önceki tabloda yüz binlik haritada vaka oranı 68,54 iken, güncel tabloda vaka sayısı yaklaşık 5 kat arttı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’daki hesabından 25-31 Aralık’ı kapsayan, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı. Haritaya göre, 100 bin kişide görülen vaka sayısı İzmir’de 323,30 oldu. Bir önceki yüz binlik tabloda İzmir’de vaka oranı 68,54 iken güncel tabloda sayılar yaklaşık 5 kat arttı.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Reşat Sipahi, artan vaka sayılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Sipahi, “15-20 günlük sürede salgının başından beri olan en yüksek rakamların üstüne çıkmış durumdayız. En yüksek rakamların yüzde 25 daha üzerindeyiz. Bu yükseliş sadece bizim ülkemizde değil tüm dünyada meydana geldi. Vaka sayılarının yükselmesinde ‘aşılı rahatlığı’ etkili oldu. Artık Covid-19 dünyamızda yokmuş gibi davranır olduk. Bunu azaltmamız gerekiyor. Maksimum önleme geri dönmemiz lazım. Aksi halde hastaneler çok fazla zorlanacak” dedi.

‘SERVİS VE YOĞUN BAKIMLAR GENİŞLETİLDİ’

Ülkenin tüm verilerinin Sağlık Bakanlığı’nda toplandığını hatırlatan Prof. Dr. Sipahi, şöyle konuştu:

“Hastanemizdeki verilere bakacak olursak 15-20 gün içerisinde vaka sayısı 4 kat civarında artmış vaziyette. Omicron’un hızlı yayılması ona evrimsel bir avantaj sağlıyor ve tüm dünyada dominant hale geliyor. Bizde de giderek dominant hale gelecekmiş gibi gözüküyor. Avrupa’da şu ana kadar görülen vaka sayılarının en yüksek olanının üstüne çıkıldığını görüyoruz.

Bizim hastanemizde de hem servislerde hem de yoğun bakımlarda genişleme yapıldı. Yılbaşında sayıların belli bir yere kadar artmasını bekliyorduk ama Omicron pikin daha yukarıya seyretmesine neden oldu. İzmir’de beşinci piki yaşıyoruz ama bu pik artık yukarıya doğru seyretmeye başladı. Uzun süredir yüksek stabil seviyelerdeydi.”

‘YARISI KADAR ÖLDÜRSE BİLE ORANLAR ARTACAKTIR’

Bu zamana kadar Avrupa’daki büyük ülkelerde ne olduysa eninde sonunda Türkiye’ye de yansıdığını ifade eden Prof. Dr. Sipahi, şunları söyledi:

“Avrupa’daki pik, tüm zamanlardaki rakamların 3 veya 4 katına çıkmış durumda. Sağlık hizmeti almak zorunda olacak olanların kurallara uyması gerekiyor. Omicron hafif seyrediyor ancak herkeste değil. Hala bir miktar öldürücülüğü var. Hatta aşısızlarda daha önceki varyantlara yakın bir şekilde öldürücülük oranı söz konusu.

Omicron, Delta varyantının yarısı kadar bile daha az öldürse, rakamlar 5 katına çıktığında ölüm sayısı da mecburen artacaktır. Umarım halkımız kurallara mümkün olduğunca uyar. Vatandaşlarda aşılı rahatlığı görüyoruz. Böyle davranmamaları gerekiyor.

Kapalı ortamlara minimum gidilmeye çalışılmalı. 5-11 yaş arası çocukların olduğu ortamda daha fazla dikkat edilmeli. Yüksek temaslılar aşılı bile olsa Covid-19 olabiliyor. Bu da yayılım açısından önemli. Yüksek temaslı kişilerin bir problem yokmuş gibi davranması sorun oluşturuyor.” DHA