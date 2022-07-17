Kilo verip hayat tarzını değiştiren dört çocuk annesi kadın Everest’e tırmandı

Kilo problemi yaşayan dört çocuklu bir anne, popüler moda diyetleri terk edip uyguladığı taktiklerle kalıcı şekilde kilo verdi.

Sozcu.com.tr

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38 yaşındaki Anna Sunderland özel hayatında geçirdiği birçok çalkantılı olayın ardından kendisi için kalıcı değişiklikler yapmaya karar verdi.

Express’te yer alan habere göre, kilo vermek isteyen Sunderland, yemeğini değiştirerek, içki içmeye, partilere gitmeye son vererek ve kendine acımayı reddederek çarkları harekete geçirmeye başladı.

İşte Sunderland’in kilo vermek için uyguladığı yöntemler…

AĞIRLIK ÇALIŞMASI YAPMAK

Kas kaybını önlemek için ağırlık antrenmanı yapmaya başlayan Sunderland, trekking ve dağ tırmanışı da yapıyor. Hatta bu tutkusu öyle ilerledi ki, Everest Dağı’na bile tırmandı.

PROTEİN AĞIRLIK BESLENMEK

Sunderland, kilo verirken protein değer yüksek gıdaları tüketerek kendini tok tutuyor bu da gereksiz karbonhidrat almasını engelleyerek vücuttaki yağ oranını düşürüyor.

ZERDEÇAL VE CBD YAĞI HAPI KULLANMAK

Sunderland, zerdeçal ve CBD yağı haplarını, zihinsel sağlığını desteklemek, uyku düzeni ve vücut ağrıları için kullandığını belirtiyor.

Bu önerileri uygulamadan önce mutlaka doktorunuza danışmanızı tavsiye ederiz.

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