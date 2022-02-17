Kış kilolarına karşı 5 öneri

Kış aylarında yavaşlayan metabolizma hareketsizlik ve yanlış beslenme nedeniyle kilo problemi yaşandığını belirten Uzman Diyetisyen Ayşe Gül Güven, “Ancak bu başa çıkılamayacak bir sorun değil” dedi.

Nazan DOĞANER HALICI

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Kış aylarında; basit karbonhidratlar olarak adlandırılan beyaz ekmek, şerbetli tatlılar, pilav, makarna, hamur işi tüketiminin artması, soğuk havaların günlük hareketlerimizi kısıtlaması ve metabolizma hızının azalması kilo alımına neden olur. İlkbaharda da pek çok kişi bu kilolardan kurtulmanın yollarını arar. ‘Zayıflamak için havaların ısınmasını beklemeyin, hemen harekete geçin' diyen Uzman Diyetisyen Ayşe Gül Güven, bu konudaki önerilerini şöyle sıraladı…

Kış sebzeleri kurtarıcınız olabilir

Lahana, karnabahar, brokoli lifli içerikleriyle, kereviz, pancar, patates, havuç gibi kök sebzeler de yüksek kompleks karbonhidrat içerikleriyle enerjinizi yükseltir. Lahana kışın hareketsizliğinde çözünebilir posa içeriğiyle bağırsaklardaki faydalı bakterilere yakıt olurken sindirim ve bağışıklık sisteminin daha iyi çalışmasını, yüksek polifenol, sülfürlü bileşikler, C vitamini ve antioksidan kapasitesiyle hastalıklara karşı dirençli olmanızı sağlar. Üstelik kalorisi de düşüktür.

Yüksek kalorili içecekleri sınırlandırın

Kışın soğuk günlerinde sıcak bir çay, kahve çoğumuzun aradığı içeceklerdendir. Şeker ekleme alışkanlığınız varsa sayısını azaltmayı ya da az yağlı süt ekleyip yumuşatmayı deneyin. Şuruplu ve kremalı alternatiflerden olabildiğince uzak durun. 1 kupa salep ya da mocha gibi kahve çeşitleri minimum 300-360 kaloriden başlar ve kan şekerini hızlı yükselttikleri için akabinde açlık hissinizi arttırır. Alkol tüketimi de soğuk havalarla artış gösterebilir. Günlük kalori alımınızı dengelemek istiyorsanız 1 duble rakı için yaklaşık 4 dilim ekmeği ya da 1 kadeh şarap için 2 dilim ekmeği beslenmenizden eksiltmeniz gerekir. ‘Alkol alırken pek bir şey tüketmiyorum' deseniz de ardından gelecek hipoglisemiyle yüksek kalorili yiyecekleri tüketme ihtimaliniz yüksektir.

Hazırlıklı olun

Araştırmalar ev dışında yemek yediğimiz zaman normalde alacağımızdan yüzde 40 daha fazla kalori yükleneceğimizi gösterir. Açlığınızın son noktasındayken sağlıklı şeyler hazırlamak zorlu olabilir. Dondurucuya yarı pişmiş mevsim sebzeleri, haşlanmış kuru baklagiller ya da miks edilmeye hazır sebze ve meyveleri porsiyonlu şekilde atın. Bu sayede sağlıklı yiyecekleriniz 15-20 dakikada hazır olur. Karbonhidrat gereksiniminizi karşılamak içinde tam tahıllı makarna ve şeker ilavesiz tam tahıllı ya da yulaflı gevrekler, taze kuruyemişler elinizin altında olsun. Bu gibi önlemlerle ‘fast food'lardan da uzak kalıp, formunuzu koruyabilirsiniz.

Kendinize zaman ayırın

Haftalık minimum 150 dakika egzersiz yapın. Kışın soğuk ve kapalı havalarda yürüyüş, bahçe işi, bisiklete binmek gibi aktiviteler daha az keyifli olur. Demek ki çözüm yolu üretmeli. Spor salonlarında yoga, pilates, spinning, ısıtmalı yüzme havuzları, ev içinde dans, aerobik videoları hareketinizi arttırmanıza yardımcı olabilir.

Fazla yemenin önüne geçemediyseniz…

Kalori alımınızın arttığı günlerin öncesi ya da sonrasında toplam kalori alımınızı düşürebilir ya da ekstra hareket ekleyebilirsiniz. Dışarda yemek yediğinizde de odak noktanın orada sevdikleriniz ile birlikte vakit geçirmek olduğunu unutmayın. Bu sayede etrafınızdaki çeşitli ve yüksek kalorili yiyecekleri ya da alkolü daha yavaş ve kontrollü tüketebilirsiniz. Dışarda geçen günlerde su ya da maden suyu tüketiminin artması da size yardımcı olacaktır.