KLİMİK, İçişleri ve Sağlık Bakanlığı’nı aşı karşıtlarına karşı göreve çağırdı

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) nefret diliyle, bilim insanlarını hedef göstererek örgütlü bir faaliyet yürüten aşı karşıtı çevrelere karşı İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nı gerekli çalışmaları yapmaya davet etti.

Latif SANSÜR

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KLİMİK'ten yapılan yazılı açıklamada Covid-19 pandemisinin başından beri halkın sağlığı için çabalayan bilim insanlarının, özellikle sosyal medya üzerinden örgütlü bir şekilde yürütülmekte olan baskı, tehdit ve tacizlere maruz kaldığına dikkat çekerek ilgili bakanlıkların üzerlerine düşeni yapmaya davet edildi.

SOSYAL MEDYADAN ‘AVLAMAK İÇİN BEKLEDİĞİNİ’ YAZDI

Aşı karşıtı kişilerin bu baskı ve tacizlerini ölüm tehdidine, hatta öldürme girişimine kadar getirdiğine dikkat çekilen KLİMİK açıklamasında şu ifadeler kullanıldı;

*Aşılar konusunda bilimsel önerilerle halkımızı aydınlatmaya çalışan dernek başkanımız Prof. Dr. Serap Şimşek-Yavuz ve derneğimiz Erişkin Bağışıklaması Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Esin Şenol başta olmak üzere bilim insanlarını aylardır tehdit eden, hedef gösteren örgütlü grubun üyesi olan bir şahıs tehditlerini eyleme geçirmeye kalkmıştır.

*Kendini sosyal medya hesabında “avcı” diye tanımlayan ve silahlı pozlar veren bu kişi yaptığı teknik takibin ardından Prof. Dr. Esin Şenol'un ofisinin olduğu binaya kadar gelerek kendisini ‘avlamak için beklediğini' yine sosyal medya hesabından paylaşabilme cesareti gösterebilmiştir. Prof. Dr. Esin Şenol'un o saatlerde orada bulunmaması büyük bir felaketi önlemiştir.

“SOSYAL MEDYA ÜZERİNDE ORGANİZELER”

Aşı karşıtı kişilerin sosyal medya üzerinden organize bir şekilde yürüttükleri hakaret ve tehditlerin karşılıksız kaldığı, herhangi bir yasal takip yapılmadığına dikkat çeken KLİMİK, açıklamasını şöyle sürdürdü;

*Kendilerine karşı yetkili makamların gösterdiği toleranstan cesaret alarak saldırgan tavırlarına devam etmektedirler. Bu yaklaşımları halkın sağlığını tehdit etmenin ötesine geçerek doğrudan bilim insanlarının canına kastedilmesi noktasına gelmiştir.

*Ülkemizde aşı karşıtı kişilerin bilim insanlarını öldürmeye yeltenmiş olmaları yetkili makamlar tarafından ciddiye alınmalıdır. Nefret diliyle, bilim insanlarını hedef göstererek örgütlü bir faaliyet yürüten aşı karşıtı çevrelere karşı İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı gerekli takibatı bir an önce başlatmalı, halka ve halkın sağlığı için çalışan bilim insanlarına güven vermek üzere aşı karşıtlığına ve aşı karşıtlarına yönelik politikaları hayata geçirmelidir.

*Ülkemizin bilim ve insanlık karşıtı bu çevrelerin yalanlar ve yanlış bilgilerle topluma vereceği zararlara tahammülü olmamalıdır. Aklın ve Bilimin ışığında halkın sağlığını savunmak için var gücüyle çalışan bilim insanlarının yalnız olmadığını, bizlerin halkımızın sağlığı için çalışmakta kararlı olduğumuzu bildiriyor; bütün kötülükleri akıl, bilim, cesaret ve dayanışma ile aşacak güçte olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. Yetkili makamları üzerlerine düşeni yapmak üzere göreve çağırıyoruz.

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