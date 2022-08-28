LÖSEV: Her gün Azrail ile savaşıyoruz ve korkmuyoruz!

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) Lösemi teşhisi konmuş çocuklara 6 yıldır ücretsiz tedavi hizmeti verilen Lösante Hastanesi’ne çeşitli bahanelerle tam ruhsat ve gerektiği kadar uzman doktor çalışma izni verilmemesi ve karşılaşılan diğer engellerle ilgili bir açıklama yaptı.

Latif SANSÜR

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LÖSEV'den yapılan yazılı açıklamada, 6 yıldır hastaneye tam ruhsat verilmemesi, LÖSEV Üniversitesi'nin YÖK'te takılması, Kemik İliği Bankası açılmasına izin verilmemesine tepki gösterilerek, “Ülkemizin en güvenilir ve itibar endeksi yüksek kuruluşları arasındayız. Ne yazık ki bazı çevrelere, kötü niyetli veya rant odaklı kişi ve gruplara yaranamıyoruz.

Sürekli engellenmekten ve bedel ödemekten, saçma sapan insanlar ve sorunlarla uğraşmaktan yorulduk” denildi. Vakfın Kurucusu Dr. Üstün Ezer'in, LÖSEV açıklamasını paylaşırken kullandığı cümleler Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tartışmalarında olduğu gibi önlerine çeşitli engeller çıkarıldığı şeklinde yorumlandı.

“MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Tepkisini dile getiren Dr. Üstün Ezer “Sizce YÖK Başkanı LÖSEV Üniversitesi dosyamızı neden imzalamıyor ve 7 aydır 7 ayrı randevu talebimize niçin olumlu dönüş yapmıyor? Özel Sağlık Bakanı neden LÖSEV Hastanesine tam ruhsat vermiyor şimdi anlıyor musunuz?” dedi.

Kamuoyu ile paylaşılan LÖSEV açıklamasında ise, “Tek suçumuz Lösemili çocuklarımızı yaşatmak ise o zaman, evet biz suçluyuz. Bizler her gün Azrail ile savaşıyoruz ve korkmuyoruz. Mücadeleye devam edeceğiz. Artık kalıcı çözümler getirecek çıkış yolları bulmaya ve yeni bir Kurtuluş Savaşı ile zaferlere ulaşmaya çalışacağız” denilerek kamuoyundan destek istendi.

“10 YILDIR KEMİK İLİĞİ BANKASI AÇABİLMEK İÇİN İZİN İSTİYORUZ, VERİLMİYOR”

LÖSEV açıklamasında karşılaşılan engellemeler şöyle sıralandı;

-Tam 6 yıldır Sağlık Bakanlığı'ndan Lösante Hastanemize kanun ve yönetmeliklere uygun şekilde tam ruhsat ve gerektiği kadar uzman doktor çalıştırabilme izni istiyoruz, verilmiyor.

-Tam 3 senedir LÖSEV Kent Üniversitesi'ni eksiksiz ve yönetmeliklere uygun olarak açmak için YÖK'ten izin bekliyoruz. Genel Kurul'a bile alınmıyor.

-Tam 10 senedir kendi mülklerimiz olan LÖSEV Köyü – LÖSEV Okulu arazisinin Vakfımıza kanuni haklarımız gereği parasıyla satışını bekliyoruz. Satmıyorlar.

-Sağlık Bakanlığı'ndan tam 10 senedir LÖSEV Kemik İliği Bankası açabilmek için izin istiyoruz, verilmiyor.

“ANITKABİR ZİYARET EDİP “ATAM NEREDE KALMIŞTIK” DEDİK, TWİTTER HESABIMIZ KAPANDI”

-Baskı ve Tehdit altında çalışmak istemiyoruz. Sürekli olarak T.C. Turizm ve Kültür Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Kanun Yönetmelik ve temayüllere aykırı şekilde görevden alınması, savcılığa verilmesi tehdidinden bıktık, usandık.

-Son olarak da LÖSEV Ailemizin 10 bin kişilik grup halinde Anıtkabir ziyaretini gerçekleştirmesi ve “Atam nerede kalmıştık” diye seslenmesi sonrasında LÖSEV Kurumsal Twitter hesabımızın kapatılması bardağı taşıran damla olmuştur.